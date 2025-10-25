Trimisul special al lui Vladimir Putin a ajuns în pentru „discuții oficiale”. Kirill Dimitriev se va întâlni cu Steve Witkoff.

Ce s-a întâmplat

Trimișii de top ai SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească la Miami sâmbătă, în ciuda faptului că discuțiile au luat o întorsătură descendentă săptămâna aceasta, conform .

Kirill Dmitriev, reprezentantul prezidențial special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a zburat în Florida pentru a se întâlni cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a confirmat un oficial al Casei Albe.

Ulterior, Dimitriev a confirmat: „Sosit în SUA pentru a continua dialogul SUA-Rusia – vizită planificată cu ceva timp în urmă pe baza unei invitații din partea SUA. Un astfel de dialog este vital pentru lume și trebuie să continue cu înțelegerea deplină a Rusiei și respectarea intereselor sale naționale”, a scris el, pe platforma .

Sancțiunile SUA, un „act neprietenos”?

Întâlnirea vine după ce Statele Unite au impus un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, marcând o schimbare drastică în abordarea sa de politică externă, care s-a concentrat până acum pe a-l convinge verbal pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

Sancțiunile au lovit două dintre companiile petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, și au dus la indignarea Kremlinului. Putin a numit această situație un „act neprietenos”.

Pe de altă parte, Trump a mărturisit că a așteptat deja mult timp până să facă acest pas: „Am simțit că este timpul. Am așteptat mult timp”, a declarat americanul miercuri.

Mai multe rachete pentru Ucraina

Între timp, premierul britanic Keir Starmer i-a îndemnat pe aliați, la întâlnirea din Londra, să furnizeze Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune, pentru a lovi adânc ținte de pe teritoriul Rusiei, conform Știrile ProTv.

„Am livrat (Ucrainei) mai multe rachete britanice în ultimele zile și săptămâni și susținem ferm necesitatea armelor cu rază lungă de acțiune, este cu adevărat important (ca Ucraina) să dispună de astfel de capacități”, a spus britanicul.

Volodimir Zelenski solicită astfel de arme de câteva săptămâni.

„Capacitatea de atac la distanță întărește direct diplomația. Cu cât Putin suferă mai multe pierderi pe propriul teritoriu, cu atât mai puține atacuri poate lansa pe linia frontului și cu atât mai rapid se va încheia conflictul”, a spus liderul ucrainean.

Momentul potrivit?

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, consideră că acum este momentul potrivit pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei.

„Putin rămâne fără bani, fără trupe și fără idei. Acum este momentul potrivit pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, astfel încât să putem obține în sfârșit o pace echitabilă și justă pentru Ucraina”, a spus el.

Liderii celor 20 de state care fac parte din așa-numita „coaliție de voință” s-au angajat să elimine petrolul și gazul rusesc de pe piețele mondiale. Totul, ca parte a eforturilor de a-l determina pe Vladimir Putin să oprească războiul.