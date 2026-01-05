Preşedintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi lovit „foarte dur” dacă ucide oamenii care zilele acestea. În paralel, un raport al serviciilor secrete occidentale arată că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar avea în plan să fugă în Rusia dacă situația scapă de sub control, exact Bashar al-Assad când s-a prăbușit regimul său din Siria.

Trump amenință Iranul: Urmărim atent ce se întâmplă

„Urmărim atent ce se întâmplă. Dacă încep să omoare oameni, aşa cum au făcut mai demult, cred că vor fi loviţi dur de Statele Unite”, a ameninţat președintele Donald Trump, citat de

În Iran au loc proteste zilnic din 28 decembrie. Oamenii au manifestat inițial față de traiul tot mai greu și hiperinflație, dar revendicările au devenit treptat și politice. Strada cere inclusiv demiterea lui Khamenei și sfârșitul Republicii Islamice.

Manifestațiile s-au extins în zeci de orașe. Potrivit unor statistici oficiale, cel puţin 12 persoane, inclusiv din rândul forțelor de ordine, au fost ucise în timpul manifestațiilor.

Planul lui Khamenei să fugă la Moscova

Un raport al serviciilor secrete și declarații ale unui fost ofițer israelian de informații, Beni Sabti, arată că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar avea în plan să fugă la Moscova dacă protestele se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze.

Informația din raport a fost publicată de și a fost preluată de media din diaspora iraniană, stârnind speculații intense. Agenția de stat IRNA a calificat articolul drept „propagandă sionistă și americană menită să destabilizeze țara”.

Numai că același raport sugerează că loialitatea forțelor de securitate iraniene începe să se clatine în unele regiuni, iar Khamenei e conștient că, la vârsta sa de 86 de ani și cu problemele de sănătate pe care le are, nu ar putea rezista unei revolte generalizate.

Astfel, Khamenei ar avea în plan să fugă la Moscova împreună cu circa 20 de apropiați și membri ai familiei, inclusiv fiul său, Mojtaba Khamenei, considerat posibil succesor.