Cristian Tudor Popescu a analizat a președintelui american Donald Trump în Venezuela din punct de vedere intern, internațional și moral. Intern, americanilor le pasă de prețuri, nicidecum de ambițiile lui Trump, iar congresmenii au fost mințiți în față că nu va exista nicio operațiune în Venezuela. Extern, Trump a încălcat legile relațiilor internaționale prin mișcarea sa și nici măcar n-a făcut-o de dragul poporului venezuelean, de care puțin îi pasă, ci pentru a controla Venezuela. „Mai rămâne dimensiunea morală – care pur și simplu nu există”, a mai susținut gazetarul.

CTP, despre „operația chirurgicală” a lui Trump în Venezuela

„În SUA dansează niște hispanici la Miami, cu precădere venezueleni anti Maduro. Restul americanilor sunt mai preocupați de prețuri decât de chirurgia lui Trump, care putea să fie Nu mai puțin de 150 de aeronave de luptă au însoțit echipa de extracție Delta Force. Dacă ar fi întâmpinat o rezistență mai puternică, chirurgia s-ar fi transformat în măcel. Or, pentru o acțiune de război împotriva altui stat, legea cere aprobarea de către Congresul SUA. Nu numai că niciun congresman nu a fost informat, dar au fost și mințiți în față. Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați, a declarat că în 3 briefing-uri private, reprezentanți ai Casei Albe l-au asigurat că nu va avea loc nicio intervenție în Venezuela. Și alți membri ai Congresului au acuzat minciuni similare. Argumentul lui Trump, că din Congres s-ar fi scurs informații, mă întreb ce valoare ar avea într-un proces „nemânios” în Justiția americană. Procurorul General Pam Bondi a declarat că Maduro va avea de-a face cu „mânia totală” a Justiției SUA. O instanță care cu mânie anunțată… cam pe unde ați mai auzit așa ceva? Iar autorizarea putea fi solicitată „în orb”, fără a se preciza locul, momentul și detaliile.

În plan global, e și mai rău. Sunt greu de inventariat toate legile relațiilor internaționale care au fost încălcate astfel. 5 state importante ale Americii de Sud și Centrale, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Uruguay, Uniunea Europeană (mai puțin, desigur, Ungaria), Canada s-au pronunțat împotriva controlului SUA asupra Venezuelei. Marea Britanie pledează pentru o tranziție pașnică, rapidă și democratică a puterii în Venezuela. Toate aceste state vorbesc despre dreptul poporului venezuelean (care nu există pentru Trump) de a-și hotărî soarta. China și Rusia sunt pro Maduro. Mai mult, China declară că nu va renunța la niciun milimetru din interesele și investițiile pe care le are în Venezuela. Rusia e capabilă oricând să întreprindă o „operațiune Maduro”, potrivit strălucitului exemplu american. De pildă, poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească, sau mai rău, pe președinta Maia Sandu sub motivul că este un dușman al Rusiei”, a scris gazetarul, într- pe Facebook.

CTP: Dimensiunea morală pur și simplu nu există

Cristian Tudor Popescu a explicat apoi faptul că lui Donald Trump puțin îi pasă de poporul venezuelean și de dreptul acestuia de a-și decide singur soarta, ci vrea doar să controleze această țară. Gazetarul susține că Trump vrea o „cârdășie” cu vicepreședinta Rodriguez, pe care practic a amenințat-o cu moartea dacă nu se supune.

„Mai rămâne dimensiunea morală – care pur și simplu nu există. Dacă s-ar fi oprit la extragerea și judecarea în regim de superurgență a criminalului Maduro, Trump mai putea găsi justificări. Dar el a ținut să ne spună că „noi vom conduce Venezuela”, că vor confisca petrolul, vânzându-l celor interesați, după tarifarul Trump, că vor aduce companii petroliere americane, că se fac stăpâni pe toate resursele Venezuelei. După care a amenințat Columbia, Mexicul și Groenlanda cu acțiuni asemănătoare. Nicio persoană cu IQ mediu de pe Terra nu va crede că e vorba de altceva decât o „conquista” feroce, ca acelea ale spaniolilor și portughezilor din secolul XVI.

În 2023, Corina Machado, lidera opoziției, conducea în sondaje. Prin urmare, regimul Maduro i-a interzis să candideze în alegerile din 2024, care au fost câștigate detașat, după toate analizele experților internaționali, de opozantul Edmundo Gonzales. Maduro a realizat performanța unică de a-și anunța victoria, cu 51%, înainte să fie numărat vreun vot! Pe cale de consecință, gestul cel mai firesc al unei Americi care ar mai fi iubitoare de libertate și democrație era să supravegheze organizarea neîntârziată de alegeri libere în Venezuela. Nici vorbă. Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace, premiu pentru care Trump a forțat toate ușile, „Nu e respectată”, că așa a decretat regele Americii. Suporterii ei, 8 milioane de venezueleni, sunt refugiați în diaspora, zice Marco Rubio. Așa, și, cine îi împiedică pe acești oameni să voteze, și chiar să se întoarcă în țară? Lui Edmundo Gonzales nu ar trebui să i se ofere șansa unor alegeri nefalsificate? Repet, Trump nu a băgat în seamă, în niciuna dintre vorbirile sale, ceea ce se numește poporul Venezuelei.

Dimpotrivă, el dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului. Dacă nu, „Rodriguez va plăti mult mai scump decât Maduro” – adică, amenințare directă cu moartea”, a mai scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.