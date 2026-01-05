B1 Inregistrari!
Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce au anunțat companiile aeriene

Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce au anunțat companiile aeriene

05 ian. 2026, 14:11
Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce au anunțat companiile aeriene
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce sunt anulate zborurile pe Aeroportul Schiphol
  2. Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce anunț a făcut TAROM pentru pasagerii români
  3. Câte zboruri a anulat KLM și ce urmează
  4. Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Cât timp va dura vremea severă în Olanda

Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Traficul aerian pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam este grav perturbat din cauza condițiilor meteo severe. Luni, autoritățile aeroportuare au fost nevoite să anuleze aproximativ 450 de zboruri, iar numărul acestora ar putea crește pe parcursul zilei, potrivit agenției olandeze ANP, citată de Agerpres.

Situația este monitorizată constant, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice statusul curselor înainte de a se deplasa la aeroport.

De ce sunt anulate zborurile pe Aeroportul Schiphol

Reprezentanții aeroportului au explicat că ninsorile și temperaturile scăzute afectează operațiunile de zbor, fiind necesare proceduri extinse de degivrare a aeronavelor.

Din cauza condiţiilor meteo de iarnă şi a necesităţii degivrării aeronavelor, zborurile de luni, 5 ianuarie, pot suferi întârzieri sau anulări”, se arată într-un anunţ postat pe site-ul aeroportului.

Schiphol este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa și se confruntă cu probleme similare încă de la sfârșitul săptămânii trecute.

Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce anunț a făcut TAROM pentru pasagerii români

Și compania aeriană TAROM a avertizat că operațiunile aeroportuare din Amsterdam sunt afectate. Într-un comunicat transmis pe 2 ianuarie, operatorul român a precizat că sunt prognozate ninsori și condiții de givraj, iar capacitatea aeroportului a fost redusă semnificativ.

Potrivit TAROM, autoritățile aeroportuare desfășoară operațiuni ample de curățare a pistelor și degivrare, însă întârzierile și anulările sunt greu de evitat.

Câte zboruri a anulat KLM și ce urmează

Compania aeriană KLM a confirmat că a anulat luni 300 de zboruri către și dinspre Schiphol, precizând că situația ar putea evolua negativ.

Astăzi, luni, 5 ianuarie, 300 de zboruri KLM pe şi de pe Schiphol au fost anulate. Acest număr ar putea creşte”, potrivit site-ului companiei.

Inițial, KLM anunțase anularea a 124 de zboruri programate pentru aceeași zi.

124 de zboruri către şi dinspre Schiphol au fost anulate pentru luni, 5 ianuarie. Facem tot posibilul să reprogramam pasagerii pe următorul zbor cu locuri disponibile. Prin anularea zborurilor acum, oferim pasagerilor noştri claritate în timp util şi prevenim anulările de ultim moment”, se spunea într-un anunţ din 4 ianuarie.

De asemenea, alte 295 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate.

Din cauza vremii de iarnă care continuă, traficul aerian pe Schiphol este perturbat. Din păcate, de vinerea trecută, KLM a fost nevoită să anuleze sute de zboruri către şi dinspre Schiphol. Se aşteaptă să continue condiţiile de iarnă în zilele următoare”, au transmis reprezentanții companiei.

Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Cât timp va dura vremea severă în Olanda

Institutul Meteorologic Regal Olandez (KNMI) a emis o alertă Cod galben de polei valabilă în întreaga țară până marți, ora 17:00, ora locală. Meteorologii avertizează că vremea de iarnă ar putea persista și în următoarele zile, menținând riscul de noi anulări.

