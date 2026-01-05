Cotațiile aurului și argintului au înregistrat creșteri semnificative luni, pe măsură ce investitorii s-au orientat către active de refugiu. Tensiunile geopolitice s-au amplificat după capturarea liderului venezuelean de către Statele Unite. În acest context tensionat, metalele prețioase au devenit din nou un scut pentru capital.

De ce aurul și argintul revin în centrul atenției investitorilor

Metalele prețioase au debutat săptămâna pe un trend ascendent. Evoluția a fost susținută de accentuarea tensiunilor geopolitice și de creșterea apetitului investitorilor pentru active de refugiu. Aurul a avansat rapid pe piața spot, înregistrând o creștere de până la 2,1% și depășind pragul de 4.420 de dolari pe uncie. În același timp, argintul a consemnat un salt spectaculos, cu o apreciere de aproape 5%.

Impulsul a venit după declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, făcute duminică seara. Acesta a afirmat că Statele Unite sunt acum „la conducere” în Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolas Maduro. Mesajul a amplificat incertitudinile legate de viitorul politic al statului sud-american. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Trump a subliniat nevoia Washingtonului de „acces total” la țară, inclusiv la rezervele sale de petrol.

„Episodul a consolidat un context de incertitudine geopolitică”, a spus Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp din Singapore, notează . Cu toate acestea, el apreciază că riscurile pe termen scurt sunt reduse, întrucât „situația din Venezuela sugerează o rezolvare relativ rapidă, nu o confruntare militară de lungă durată”.

Evoluția aurului vine după un an excepțional pentru metalul prețios, cel mai bun din 1979 încoace. Prețul a stabilit mai multe recorduri istorice, pe fondul achizițiilor susținute realizate de băncile centrale. În același timp, fluxuri masive de capital au fost direcționate către fondurile tranzacționate la bursă susținute de lingouri.