Cotațiile aurului și argintului ating noi maxime pe fondul haosului geopolitic

Ana Beatrice
05 ian. 2026, 11:09
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce aurul și argintul revin în centrul atenției investitorilor
  2. Cum pot aurul și argintul să atingă noi recorduri, în viziunea marilor bănci

Cotațiile aurului și argintului au înregistrat creșteri semnificative luni, pe măsură ce investitorii s-au orientat către active de refugiu. Tensiunile geopolitice s-au amplificat după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite. În acest context tensionat, metalele prețioase au devenit din nou un scut pentru capital.

De ce aurul și argintul revin în centrul atenției investitorilor

Metalele prețioase au debutat săptămâna pe un trend ascendent. Evoluția a fost susținută de accentuarea tensiunilor geopolitice și de creșterea apetitului investitorilor pentru active de refugiu. Aurul a avansat rapid pe piața spot, înregistrând o creștere de până la 2,1% și depășind pragul de 4.420 de dolari pe uncie. În același timp, argintul a consemnat un salt spectaculos, cu o apreciere de aproape 5%.

Impulsul a venit după declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, făcute duminică seara. Acesta a afirmat că Statele Unite sunt acum „la conducere” în Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolas Maduro. Mesajul a amplificat incertitudinile legate de viitorul politic al statului sud-american. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Trump a subliniat nevoia Washingtonului de „acces total” la țară, inclusiv la rezervele sale de petrol.

„Episodul a consolidat un context de incertitudine geopolitică”, a spus Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp din Singapore, notează Bloomberg. Cu toate acestea, el apreciază că riscurile pe termen scurt sunt reduse, întrucât „situația din Venezuela sugerează o rezolvare relativ rapidă, nu o confruntare militară de lungă durată”.

Evoluția aurului vine după un an excepțional pentru metalul prețios, cel mai bun din 1979 încoace. Prețul a stabilit mai multe recorduri istorice, pe fondul achizițiilor susținute realizate de băncile centrale. În același timp, fluxuri masive de capital au fost direcționate către fondurile tranzacționate la bursă susținute de lingouri.

Cum pot aurul și argintul să atingă noi recorduri, în viziunea marilor bănci

Scăderea costurilor de finanțare a oferit un nou impuls metalelor prețioase, după ce Federal Reserve a operat trei reduceri consecutive ale dobânzilor. Într-un astfel de mediu, activele care nu generează randament prin dobândă devin mai atractive, iar aurul a fost unul dintre principalii beneficiari. Perspectivele rămân favorabile, întrucât investitorii se așteaptă ca banca centrală americană să continue relaxarea politicii monetare. Așteptările sunt susținute și de posibile schimbări de conducere sub administrația Trump.

Marile instituții financiare anticipează continuarea trendului ascendent. În acest context, Goldman Sachs Group Inc a transmis luna trecută un semnal puternic pieței. Potrivit scenariului său de bază, prețul aurului ar putea urca până la 4.900 de dolari pe uncie. În același timp, riscurile rămân clar orientate în sus, dacă incertitudinile economice și geopolitice se accentuează.

Argintul nu doar că a ținut pasul cu aurul, ci a avut o evoluție chiar mai dinamică în anul precedent, depășind niveluri considerate anterior improbabile. În afara factorilor comuni cu aurul, metalul alb a fost susținut și de temerile persistente privind eventuale tarife de import impuse de administrația americană.

La mijlocul zilei, pe piața din Singapore, aurul se aprecia cu 1,8%, atingând nivelul de 4.409,84 dolari pe uncie. Argintul înregistra o creștere mai accentuată, de 3,5%, urcând până la 75,38 dolari pe uncie. De asemenea, platina și paladiul marcau, la rândul lor, avansuri de aproximativ 2%.

