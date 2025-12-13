Donald Trump se află în centrul unui nou conflict juridic, declanșat de planurile sale de extindere a complexului Casei Albe prin construirea unei săli de bal. Proiectul, evaluat la 300 de milioane de dolari, a stârnit reacții publice din partea organizațiilor pentru protejarea patrimoniului și a unei părți semnificative a opiniei publice.

De ce este contestată construcția sălii de bal la Casa Albă

Procesul federal vizează oprirea construcției unei săli de bal de mari dimensiuni, inițiată de Donald Trump, după . National Trust for Historic Preservation îl acuză pe președinte că a încălcat mai multe legi federale prin demararea lucrărilor fără evaluări adecvate și fără aprobarea Congresului. Acțiunea a fost introdusă la tribunalul districtual din Districtul Columbia și este considerată cea mai serioasă încercare de blocare a proiectului.

Organizația cere un ordin de restricție temporar, care să suspende toate activitățile de construcție până la finalizarea procedurilor federale de supervizare. În plângerea depusă, reclamanții susțin clar că „niciun preşedinte nu are dreptul legal să demoleze părţi din Casa Albă fără nicio evaluare – nici preşedintele Trump, nici preşedintele Joe Biden şi nici altcineva”. De asemenea, aceștia subliniază că „niciun preşedinte nu are dreptul legal să construiască o sală de bal pe o proprietate publică fără a oferi publicului posibilitatea de a-şi exprima opinia”, relatează .

Ce legi federale ar fi fost încălcate

Potrivit documentelor depuse în instanță, procesul invocă posibile încălcări ale legii naționale privind planificarea capitalului și ale legislației privind politica de mediu. Totodată, este menționată clauza constituțională referitoare la proprietate, care conferă Congresului dreptul de supervizare asupra bunurilor federale. National Trust susține că demolarea aripii estice a fost grăbită, în ciuda solicitărilor de a prezenta planurile comisiilor federale de revizuire.

Acțiunea reprezintă a doua contestație legală formulată împotriva , după ce o moțiune de urgență depusă în octombrie a fost respinsă. Acea solicitare fusese înaintată de Charles și Judith Voorhees, un cuplu din Virginia, care a cerut oprirea demolării. De această dată, miza este mai mare, având în vedere amploarea procesului și implicațiile constituționale invocate.

Cine finanțează proiectul și ce critici există

Proiectul este finanțat de persoane foarte bogate și de mari corporații cu contracte federale, precum Meta, Microsoft, Amazon, Lockheed Martin și Palantir Technologies. Administrația a publicat doar o listă parțială a donatorilor, oferind anonimat celorlalți contributori. Trump a susținut anterior că nu este supus regulilor obișnuite de construcție, afirmând: „Mi-au spus: «Domnule, aceasta este Casa Albă. Sunteţi preşedintele Statelor Unite, puteţi face orice doriţi»”, relatează stiripesurse.ro.

Sondajele recente indică o opoziție consistentă față de inițiativă. Un studiu Washington Post-ABC News arată că 56% dintre americani se opun demolării aripii estice, în timp ce doar 28% susțin proiectul. Un alt sondaj, realizat de Yahoo News-YouGov, relevă că 61% dintre respondenți dezaprobă planurile, cu o opoziție fermă exprimată de 46% dintre participanți.

Steven Cheung, directorul de comunicare al președintelui, a respins acuzațiile formulate de National Trust. Acesta i-a descris pe liderii organizației drept „democraţi rataţi şi donatori liberali”, minimalizând importanța demersului juridic și criticile venite din zona societății civile.