B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui

Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui

Iulia Petcu
13 dec. 2025, 14:19
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Foto: pixabay
Cuprins
  1. De ce este contestată construcția sălii de bal la Casa Albă
  2. Ce legi federale ar fi fost încălcate
  3. Cine finanțează proiectul și ce critici există

Donald Trump se află în centrul unui nou conflict juridic, declanșat de planurile sale de extindere a complexului Casei Albe prin construirea unei săli de bal. Proiectul, evaluat la 300 de milioane de dolari, a stârnit reacții publice din partea organizațiilor pentru protejarea patrimoniului și a unei părți semnificative a opiniei publice.

De ce este contestată construcția sălii de bal la Casa Albă

Procesul federal vizează oprirea construcției unei săli de bal de mari dimensiuni, inițiată de Donald Trump, după demolarea unei părți din aripa estică a Casei Albe. National Trust for Historic Preservation îl acuză pe președinte că a încălcat mai multe legi federale prin demararea lucrărilor fără evaluări adecvate și fără aprobarea Congresului. Acțiunea a fost introdusă la tribunalul districtual din Districtul Columbia și este considerată cea mai serioasă încercare de blocare a proiectului.

Demolarea apripii de est a Casei Albe. Sursa foto: X/ @Angry_Staffer

Organizația cere un ordin de restricție temporar, care să suspende toate activitățile de construcție până la finalizarea procedurilor federale de supervizare. În plângerea depusă, reclamanții susțin clar că „niciun preşedinte nu are dreptul legal să demoleze părţi din Casa Albă fără nicio evaluare – nici preşedintele Trump, nici preşedintele Joe Biden şi nici altcineva”. De asemenea, aceștia subliniază că „niciun preşedinte nu are dreptul legal să construiască o sală de bal pe o proprietate publică fără a oferi publicului posibilitatea de a-şi exprima opinia”, relatează The Guardian.

Ce legi federale ar fi fost încălcate

Potrivit documentelor depuse în instanță, procesul invocă posibile încălcări ale legii naționale privind planificarea capitalului și ale legislației privind politica de mediu. Totodată, este menționată clauza constituțională referitoare la proprietate, care conferă Congresului dreptul de supervizare asupra bunurilor federale. National Trust susține că demolarea aripii estice a fost grăbită, în ciuda solicitărilor de a prezenta planurile comisiilor federale de revizuire.

Acțiunea reprezintă a doua contestație legală formulată împotriva sălii de bal, după ce o moțiune de urgență depusă în octombrie a fost respinsă. Acea solicitare fusese înaintată de Charles și Judith Voorhees, un cuplu din Virginia, care a cerut oprirea demolării. De această dată, miza este mai mare, având în vedere amploarea procesului și implicațiile constituționale invocate.

Cine finanțează proiectul și ce critici există

Proiectul este finanțat de persoane foarte bogate și de mari corporații cu contracte federale, precum Meta, Microsoft, Amazon, Lockheed Martin și Palantir Technologies. Administrația a publicat doar o listă parțială a donatorilor, oferind anonimat celorlalți contributori. Trump a susținut anterior că nu este supus regulilor obișnuite de construcție, afirmând: „Mi-au spus: «Domnule, aceasta este Casa Albă. Sunteţi preşedintele Statelor Unite, puteţi face orice doriţi»”, relatează stiripesurse.ro.

Sondajele recente indică o opoziție consistentă față de inițiativă. Un studiu Washington Post-ABC News arată că 56% dintre americani se opun demolării aripii estice, în timp ce doar 28% susțin proiectul. Un alt sondaj, realizat de Yahoo News-YouGov, relevă că 61% dintre respondenți dezaprobă planurile, cu o opoziție fermă exprimată de 46% dintre participanți.

Steven Cheung, directorul de comunicare al președintelui, a respins acuzațiile formulate de National Trust. Acesta i-a descris pe liderii organizației drept „democraţi rataţi şi donatori liberali”, minimalizând importanța demersului juridic și criticile venite din zona societății civile.

Tags:
Citește și...
Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
Externe
Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
Externe
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
Externe
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
După ce a spus marele „Da”, s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Tratamentul inuman la care a fost supus un bărbat de către soția sa
Externe
După ce a spus marele „Da”, s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Tratamentul inuman la care a fost supus un bărbat de către soția sa
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Externe
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Externe
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Românii ar putea plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Externe
Românii ar putea plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
Externe
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
Externe
Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
Externe
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
Ultima oră
15:07 - Protestele pentru justiție continuă în acest weekend. Unde vor avea loc manifestații (GALERIE FOTO)
13:37 - Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
13:01 - Excavator confiscat după un control cu drona în Bihor. Ce a descoperit Garda de Mediu în comuna Ciumeghiu (FOTO)
12:16 - Măsuri de securitate sporite la granița cu Ucraina. Cum monitorizează Armata României situația de la graniță
10:59 - Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
10:15 - Alerta sanitară la Spitalul de copii din Iași continuă. Ce măsuri urgente a anunțat ministrul Sănătății
09:35 - Limită pentru plățile în numerar în România. Cum va schimba decizia UE modul în care folosim banii cash
08:56 - Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
08:27 - Prognoza meteo 13 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
00:13 - Ministrul Justiției a intervenit după documentarul Recorder: „Nu am primit de la magistrați sesizări” (VIDEO)