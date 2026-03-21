  Războiul Orientul Mijlociu: Donald Trump exclude ideea unui armistițiu și trimite trupe în Iran

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 09:02
Sursă foto: Al Jazeera
  1. Poziția României în contextul în care Donald Trump exclude ideea unui armistițiu
  2. Reacția Teheranului față de deciziile din occident
  3. Intensificarea atacurilor
  4. Motivul pentru care Donald Trump exclude ideea unui armistițiu cu Iranul

Donald Trump exclude ideea unui armistițiu cu Iranul și afirmă că Statele Unite se mișcă fără nicio piedică în acest conflict. În timp ce tensiunile cresc, România s-a alăturat unei declarații internaționale pentru libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, iar Marea Britanie a permis utilizarea bazelor pentru atacuri americane. 

Poziția României în contextul în care Donald Trump exclude ideea unui armistițiu

Președintele Nicușor Dan a anunțat că țara noastră susține eforturile internaționale pentru siguranța rutelor maritime, dar a subliniat că România nu se va implica direct în lupte.

„Am decis să ne alăturăm declarației […] privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, a transmis Nicușor Dan

În același timp, Marea Britanie a extins permisiunea pentru forțele SUA de a folosi bazele britanice, cu scopul de a proteja navele comerciale din zona Strâmtorii Ormuz. Totuși, autoritățile britanice au precizat că nu vor lua parte direct la ofensive.

„Bazele ar putea fi utilizate acum pentru operațiuni defensive ale SUA care vizează capacitățile folosite pentru a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz. Miniștrii au subliniat necesitatea unei dezescaladări urgente și a unei rezolvări rapide a conflictului.”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street

Reacția Teheranului față de deciziile din occident

Ministrul iranian de Externe a criticat aspru hotărârea Regatului Unit, susținând că aceasta pune în pericol siguranța cetățenilor britanici. Pe de altă parte, președintele Masoud Pezeshkian a încercat să transmită un mesaj de pace către vecinii săi și le-a propus crearea unei structuri de securitate formate doar din țări islamice. Acesta a reafirmat, de asemenea, că Iranul nu urmărește obținerea armelor nucleare.

„Marea majoritate a poporului britanic nu dorește să ia parte la războiul pe care Israelul și SUA au ales să lpoarte împotriva Iranului. Ignorându-și propriul popor, domnul Starmer pune în pericol viețile britanicilor, permițând ca bazele Regatului Unit să fie folosite pentru agresiunea împotriva Iranului. Iranul își va exercita dreptul la autoapărare.”, a scris ministrul Abbas Araghchi

„Dificultățile noastre sunt rezultatul amestecului dușmanilor. Dragi vecini care ne înconjurați, sunteți frații noștri… am venit să rezolvăm toate aceste neînțelegeri împreună cu voi. Nu avem nevoie de prezența unor forțe străine în regiune.” a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian

Intensificarea atacurilor

Conflictul militar s-a extins, Corpul Gărzii Revoluționare Islamice a anunțat lovituri asupra unor baze aeriene și ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită. Ca răspuns la aceste amenințări, Pentagonul a început pregătiri pentru o posibilă desfășurare a forțelor terestre, iar mii de pușcași marini suplimentari sunt trimiși în regiune. Nava USS Boxer a părăsit deja coasta Statelor Unite mai devreme decât era programat.

„A lovit Tel Avivul, Acre și Golful Haifa, precum și baza aeriană Ali al-Salem din Kuweit și baza aeriană Prințul Sultan din Arabia Saudită, situată la sud-est de Riad.” a emis Garda Revoluționară

Motivul pentru care Donald Trump exclude ideea unui armistițiu cu Iranul

Donald Trump s-a arătat extrem de încrezător în victoria militară, declarând că armata iraniană este afectată grav. Liderul american a explicat că nu vede rostul unui acord de pace în acest moment, având în vedere avantajul strategic pe care îl dețin Statele Unite și Israelul. Între timp, forțele aeriene israeliene au continuat bombardamentele masive asupra fabricilor de armament și instalațiilor de rachete balistice din zona Teheranului.

Donald Trump a explicat poziția sa în fața reporterilor înainte de a pleca spre Florida.

„Uite, putem purta un dialog, dar nu vreau să încheiem un armistițiu. Nu se încheie un armistițiu când, practic, distrugi complet adversarul.”

Reprezentanții armatei israeliene au observat o schimbare în strategia Teheranului, după ce atacurile anterioare au afectat capacitatea de reacție a regimului. Aceștia susțin că rachetele balistice sunt lansate acum din zone centrale, deoarece forțele lor au reușit să blocheze punctele de lansare folosite anterior.

