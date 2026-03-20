Mojtaba Khamenei, , proclamă victoria asupra „duşmanului” şi respinge acuzațiile conform cărora a comis atacurile asupra Omanului şi Turciei.

Mojtaba Khamenei s-a adresat poporului cu ocazia Anului Nou persan

Noul lider suprem al Iranului a proclamat vineri, 20 martie, victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice. Iranienii, a spus Mojtaba Khamenei, i-au dat o „lovitură puternică, până în punctul în care a ajuns acum să rostească cuvinte contradictorii şi absurde”. Liderul suprem a transmis un mesaj scris cu ocazia Anului Nou persan.

Khamenei a subliniat că Iranul nu este responsabil de recentele atacuri asupra Omanului şi Turciei, după cum relatează AFP şi .

„În acest moment, datorită unităţii speciale care s-a creat între voi, compatrioţii noştri, în pofida diferenţelor de ordin religios, intelectual, cultural şi politic, duşmanul a fost învins”, a declarat ayatollahul Khamenei.

Liderul suprem nu a apărut încă în public după ce a fost desemnat succesor al tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a , pe 28 februarie.

Apelul președintelui Pezeshkian pentru iranieni

Într-un alt mesaj, preşedintele Masoud Pezeshkian a făcut apel la compatrioţii săi să dea dovadă de unitate în faţa SUA şi a Israelului.

„Ei credeau că dacă ne ucid ghidul, vom capitula, dar am devenit mai puternici. (…) Le cer iranienilor din străinătate să lase la o parte ranchiuna şi, în acest nou an, să se adune cu toţii împreună pentru unitatea şi progresul Iranului”, a declarat Masoud Pezeshkian postat pe reţelele sociale.

Mojtaba Khamenei insistă că nu a atacat Turcia și Oman

Mojtaba Khamenei a declarat că Israelul şi SUA aveau „iluzia” că dacă Ali Khamenei şi alţi lideri militari erau ucişi, asta ar provoca „teamă şi disperare” în Iran. Astfel, aceștia credeau că vor ajunge să-şi îndeplinească „visul de a domina Iranul şi de a-l diviza apoi”. Totodată, a prezis că, în timpul noului an, „unitatea Iranului va deveni cu siguranţă mai puternică şi mai solidă”.

A adăugat în această notă spunând că „duşmanii” săi vor deveni „mai umili şi mai puţin puternici”.

Ghidul suprem a mai dat asigurări că Iranul sau forţele aliate din regiune nu se află în spatele atacurilor asupra Omanului şi Turciei. Khamanei a arătat că este vorba despre „manevrele înşelătoare ale duşmanului sionist”, cu referire la Israel, pe care Iranul nu îl recunoaşte.

„Insist asupra faptului că atacurile care au avut loc în Turcia şi Oman – care întreţin şi una şi alta relaţii bune cu noi – nu au fost în niciun caz comise de forţele armate ale Republicii Islamice şi nici de alte forţe din Frontul de rezistenţă”, a afirmat Khamenei.