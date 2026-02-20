B1 Inregistrari!
Trump prelungește termenul pentru decizia privind Iranul: „Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 07:33
Trump prelungește termenul pentru decizia privind Iranul: „Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Termen extins pentru negocieri
  2. Mesaj transmis la Consiliul pentru Pace
  3. Avertismente privind un posibil conflict major
  4. Impactul posibil asupra regiunii

Președintele american Donald Trump a anunțat că mai acordă un răgaz de până la două săptămâni pentru luarea unei decizii privind Iranul. Liderul de la Casa Albă spune că un acord rămâne posibil, însă avertizează că alternativa ar putea fi una dură.

Termen extins pentru negocieri

Președintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru o decizie legată de Iran, precizând că fereastra de timp este de aproximativ 10-15 zile. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

„Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”, a declarat el, potrivit CNN.

Tot în cursul zilei de joi, liderul american a sugerat că în maximum zece zile va deveni clar dacă există șanse reale pentru o înțelegere cu Teheranul.

Mesaj transmis la Consiliul pentru Pace

Trump a reluat ideea în cadrul declarațiilor susținute la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, organizată la Washington. Președintele a lăsat să se înțeleagă că administrația sa analizează mai multe scenarii.

„S-ar putea să trebuiască să mergem mai departe cu un pas sau poate nu. Poate că vom încheia un acord”, a spus Trump în cadrul declarațiilor susținute la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. „Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile”, a adăugat.

În intervenția sa, liderul de la Casa Albă a vorbit despre costurile uriașe ale războaielor, dar a readus în discuție și posibilitatea bombardării Iranului, semnalând că opțiunea militară rămâne pe masă.

Avertismente privind un posibil conflict major

Declarațiile vin într-un context tensionat. Publicația Axios a relatat miercuri că Administrația Trump s-ar afla mai aproape de un conflict major în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor.

Potrivit unor oficiali citați de publicație, o acțiune militară împotriva Iranului ar putea avea loc în curând. Surse apropiate situației susțin că o eventuală campanie ar semăna mai degrabă cu un război la scară largă decât cu o operațiune limitată și țintită.

Impactul posibil asupra regiunii

Experții avertizează că un conflict deschis cu Iranul ar putea avea consecințe ample în întreg Orientul Mijlociu.

În plus, o escaladare militară majoră ar putea marca decisiv ultimii trei ani rămași din mandatul președintelui Donald Trump.

