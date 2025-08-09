Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vinerea viitoare în pentru a discuta acordul de pace în .

Cuprins

Întâlnire în Alaska

Ce spune Trump

Întâlnire în Alaska

Trump a anunțat întâlnirea din 15 august pe rețelele de socializare. Ulterior, aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a statului Alaska față de Rusia, conform BBC, citat de .

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potențial al doilea summit.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului.

Ce spune Trump

„Vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a declarat Trump vineri la Casa Albă.

„Este foarte complicat. Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a mai adăugat el.

Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre cum ar arăta această propunere.