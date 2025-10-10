Președintele american Donald Trump a mărturisit că în cazul unui atac rusesc în Finlanda, el este pregătit să apere țara. Liderul consideră că finlandezii sunt „oameni grozavi”.

Ce s-a întâmplat

Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute în timpul unei întâlniri cu președintele finandez Alexander Stubb, la Casa Albă.

Alexander Stubb a discutat cu Trump mai multe subiecte, inclusiv NATO, securitatea regională și perspectivele de pace în conflictele în curs.

Un jurnalist l-a întrebat pe american dacă ar apăra Finlanda în cazul unui atac rus. Trump a răspuns ferm: „Da, aș face-o”.

„Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi, dar nu cred că se va întâmpla… Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, cu siguranță, vom fi acolo să ajutăm”, a adăugat.

Următorul obiectiv al președintelui american?

Președintele finlandez Alexander Stubb a spus că, după încetarea focului planificată între Israel și Gaza, următorul mare obiectiv diplomatic al lui Trump ar putea fi eforturile de pace între Rusia și Ucraina, conform

„Ucraina va fi următorul acord de pace al președintelui Donald Trump”, a declarat Stubb, adăugând că „desigur, acest acord trebuie să se mențină și sunt sigur că se va menține, deoarece toate stimulentele sunt acolo.”

SUA-Finlanda, un plan comun

Cei doi lideri, american și finlandez, au anunțat un plan comun SUA-Finlanda pentru construirea a 11 nave spargătoare de gheață, pentru a întări securitatea națională în Arctica și a contracara influența crescândă a Chinei și Rusiei.

Navele spargătoare sunt special concepute pentru a naviga prin ape acoperite de gheață. Șantierele navale finlandeze vor construi patru dintre aceste nave, iar alte șapte vor fi construite în SUA cu asistența Finlandei.

Finlanda este un susținător ferm al Ucrainei. Țara s-a alăturat NATO în 2023 ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Țara împarte o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.