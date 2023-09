Trump susține că eolienele omoară balenele făcându-le să se comporte nebunește și să eșueze pe țărm

Donald Trump a lansat un atac virulent și în mare măsură fără temei la adresa turbinelor eoliene pentru că ar fi cauzat moartea unui număr mare de balene, susținând că „morile de vânt” înnebunsc cetaceele și le fac să se comporte bizar. Trump a spus că, deși există o șansă mică de a ucide o balenă lovind-o cu o barcă, „din cauza eolienelor balenele mor într-un număr nemaivăzut până acum. Nimeni nu face nimic în acest sens.”

Foarte multe balene au eșuat anul acesta pe țărm iar acest subiect a devenit unul de campanie

Trump a mai făcut astfel de afirmații despre energia regenerabilă, afirmând anterior că zgomotul de la turbinele eoliene poate provoca cancer și că structurile „ucid toate păsările”.

„Dă dovadă de o uimitoare lipsă de cunoștințe despre balenele și motivele pentru care acestea eșuează pe țărm”, a spus Andrew Read, cercetător și comisar al Comisiei pentru mamifere marine. „Nu există nicio dovadă științifică că turbinele eoliene cauzează moartea balenelor.”

SUA a întârziat, în comparație cu alte țări, să dezvolte parcuri eoliene offshore, dar mai multe proiecte sunt acum în curs de desfășurare în largul coastei de est, susținute cu entuziasm de Joe Biden, ca o modalitate de a stimula aprovizionarea cu energie curată și de a combate criza climatică.

Unii ecologisti au avertizat că balenele sunt puse în pericol de lucrările de instalare a acestor noi turbine offshore, dar oamenii de știință au respins în mare măsură aceste afirmații. „În acest moment, nu există dovezi științifice că zgomotul rezultat de pe site-uri de eoliene offshore ar putea provoca moartea balenelor”, a notat Administrația Națională pentru Oceane, citată de

Read a spus că există unele „preocupări largi” cu privire la industrializarea generală a oceanelor, dar că principalele amenințări la adresa balenelor provin din faptul că sunt lovite de bărci sau vapoare și se încurcă în uneltele de pescuit și din încălzirea oceanelor din cauza schimbărilor climatice.

„Populația de balene cu cocoașă, în special, își revine după vânătoare și se apropie de coastă pentru a se hrăni, ceea ce înseamnă că sunt lovite atunci când intră pe căile de navigație sau sunt prinse în plase”, spune Read.

O serie de balene moarte care au eșuat de-a lungul coastelor New York și New Jersey la începutul acestui an a alimentat însă opoziția față de turbinele eoliene, republicanii din New Jersey încercând să oprească construcția acestora.

„Este deosebit de trist să vezi că oamenii bine intenționați cărora le pasă de balene sunt convinși că turbinele eoliene reprezintă un risc pentru ele”, a spus Read. „Sunt manipulați de interesele combustibililor fosili, care văd în energia eoliană o amenințare pentru aceste interese”.