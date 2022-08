Turcia: Accident rutier cu 16 morți și 22 de răniți (VIDEO)

Carnagiu pe o autostradă din sud-estul Turciei, aproape de granița cu Siria. 16 persoane au murit și 22 au fost rănite într-un accident rutier, după ce o ambulanță, un camion de pompieri și un autobuz care transporta jurnaliști s-au ciocnit.

„În total, 15 dintre cetățenii noștri au murit și 22 au fost răniți într-un accident în care au fost implicate un autobuz și o ambulanță, între Gaziantep și Nizip”, a declarat Davut Gul, guvernatorul provinciei Gaziantep, potrivit

Trei pompieri, doi medici și doi jurnaliști se numără printre morți. Celelalte 8 victime se aflau în autobuz.Ulterior, încă o persoană a decedat.

Potrivit , pe tronsonul Nizip a autostrăzii Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG), vehiculul agenției de știri İhlas (UAV) a fost lovit de un autobuz de pasageri care a căzut de la aproximativ 200 de metri.

Fotografiile de pe DHA arătau partea din spate a unei ambulanțe smulsă și resturi metalice împrăștiate în jurul ei. Autostrada a fost închisă temporar.

