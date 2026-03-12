B1 Inregistrari!
Dubaiul nu mai e la fel. Cât costă acum o noapte de cazare după scăderea masivă a prețurilor

Ana Beatrice
12 mart. 2026, 13:07
Dubaiul nu mai e la fel. Cât costă acum o noapte de cazare după scăderea masivă a prețurilor
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce au scăzut atât de mult prețurile la cazări în Dubai
  2. Cum au ajuns cazăriile din Emirate să coste mult mai puțin

Tensiunile din Orientul Mijlociu încep să afecteze tot mai mult sectorul turismului. Unul dintre orașele care resimt aceste efecte este Dubai. În mod normal, destinația atrage anual sute de mii sau chiar milioane de turiști din toate colțurile lumii. Însă, pe fondul conflictului dintre Iran, Israel și United States, tot mai mulți oameni își schimbă planurile de vacanță. Drept urmare, cererea pentru această destinație a început să scadă vizibil.

De ce au scăzut atât de mult prețurile la cazări în Dubai

Considerat unul dintre cele mai spectaculoase și vizitate orașe din lume, Dubai era până recent o destinație extrem de căutată. Zilnic, mii de turiști ajungeau aici atrași de lux, arhitectură impresionantă și experiențe exclusiviste. Situația s-a schimbat însă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Iran, Israel și United States a creat un climat de incertitudine în regiune. Din acest motiv, tot mai mulți turiști au decis să își amâne sau să își anuleze vacanțele. În această perioadă, mai multe persoane au rămas blocate în oraș, printre ele aflându-se și figuri cunoscute din România.

Înainte de escaladarea tensiunilor, cazăriile din orașul luxului aveau prețuri considerabile, mai ales în hotelurile exclusiviste. O noapte într-o cameră cu vedere la plajă privată putea ajunge cu ușurință între 400 și 700 de euro. Astăzi însă, lucrurile s-au schimbat vizibil. Pe fondul scăderii numărului de turiști, hotelurile au redus semnificativ tarifele pentru a atrage vizitatori. Astfel, pentru aceeași categorie de hotel de lux, o noapte de cazare poate costa acum în jur de 250 de euro.

Reducerile sunt și mai evidente în alte zone ale orașului. Dacă înainte de conflict o noapte de cazare ajungea la aproximativ 230 de euro, în prezent prețurile au coborât până la 76 de euro. Există chiar și zone mai puțin frecventate de turiști unde tarifele au scăzut dramatic. În anumite hoteluri sau apartamente, două persoane pot găsi acum cazare chiar și cu aproximativ 13 euro pe noapte.

Cum au ajuns cazăriile din Emirate să coste mult mai puțin

Scăderea numărului de turiști începe să se reflecte clar și în prețurile apartamentelor de închiriat din Dubai. Proprietarii au redus considerabil tarifele pentru a atrage clienți, iar diferențele sunt vizibile față de perioada anterioară tensiunilor din regiune. În prezent, o noapte de cazare într-un apartament poate costa în jur de 40 de euro. În unele cazuri, se găsesc oferte chiar și de aproximativ 30 de euro pentru o singură persoană. Pentru a menține gradul de ocupare, mulți hotelieri și proprietari au ales să reducă prețurile chiar și cu până la 50%.

Fenomenul nu se observă doar în Dubai. Și în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, costurile pentru cazare au devenit mai accesibile. Aici, o noapte într-o unitate de cazare poate ajunge la aproximativ 30–38 de euro. Chiar și hotelurile de cinci stele au tarife mai mici decât de obicei, cu prețuri care pornesc în prezent de la aproximativ 40–50 de euro pe noapte, notează cancan.ro.

