Ucraina a primit de la SUA sistemul antiaerian cu rachete care apără Wasington, DC

Noi sisteme de apărare antiaeriană trimise de aliații occidentali au sosit în Ucraina. Informația este confirmată de ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, citat de CNN.

„Aceste arme vor întări semnificativ armata ucraineană și vor face mai sigur cerul deasupra Ucrainei. Vom continua să doborâm țintele inamice care ne atacă, mulțumită partenerilor noștri: , Spania și Statele Unite”, a scris Reznikov, luni, pe Twitter.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)