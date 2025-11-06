B1 Inregistrari!
Ucraina acuză că drona rusă Orion, copie a modelului Reaper, conține piese americane și tehnologie occidentală

Ucraina acuză că drona rusă Orion, copie a modelului Reaper, conține piese americane și tehnologie occidentală

06 nov. 2025, 07:30
Ucraina acuză că drona rusă Orion, copie a modelului Reaper, conține piese americane și tehnologie occidentală
Cuprins
  1. Cât de „rusească” este, de fapt, drona Orion
  2. Cum ajung componentele occidentale în drona rusă
  3. Cum reușește Rusia să evite sancțiunile internaționale

Drona rusă de luptă „Orion” conține componente fabricate în străinătate, inclusiv piese americane, susține Direcția Principală de Informații a Ucrainei. Raportul, citat de Kiev Independent, spune că seamănă izbitor cu drona americană Reaper. Documentul precizează că poate transporta până la 250 de kilograme de explozibili.

Cât de „rusească” este, de fapt, drona Orion

Construită de compania Kronshtadt, drona de luptă Orion este considerată echivalentul aproximativ al modelului american Reaper. Are un design similar, cu linii aerodinamice și curbe aproape identice, potrivit experților militari ucraineni. Producția în masă a început abia la debutul invaziei la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei.

Direcția Principală de Informații a Ucrainei a identificat 43 de companii implicate în fabricarea componentelor dronei Orion. Aproximativ o treime dintre aceste firme nu sunt vizate de sancțiunile impuse de statele din coaliția occidentală.

Cum ajung componentele occidentale în drona rusă

Piesele complexe ale dronei Orion sunt fabricate în Rusia, însă tehnologia esențială provine din surse occidentale. Microcipurile și procesoarele sunt în mare parte produse de companii americane, în ciuda sancțiunilor internaționale stricte.

Mărci precum Motorola, AMD, Texas Instruments, Analog Devices și Maxim sunt prezente în sistemele electronice interne ale dronei. Aceste componente joacă un rol crucial în performanța Orion, permițând Rusiei să mențină eficiența tehnologică în conflictul actual.

Cum reușește Rusia să evite sancțiunile internaționale

Un raport al Senatului american din septembrie 2024 a scos la iveală o rețea sofisticată de ocolire a sancțiunilor. După invazia din 2022, exporturile directe de microcipuri către Rusia s-au prăbușit, dar rutele ocolitoare au înflorit spectaculos.

Turcia și-a dublat livrările, Georgia a înregistrat o creștere de 35 de ori, iar Kazahstanul una de 1.000 de ori. Aceste date confirmă existența unui comerț paralel care menține industria militară rusă dependentă de tehnologie occidentală. Raportul avertizează că doar sancțiuni coordonate și controale mai stricte pot bloca aceste breșe din lanțul global de aprovizionare.

