Președintele american Donald a anunțat recent noi împotriva Rusiei. Fostul președinte al Rusiei și actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al țării, Dmitri Medvedev a reacționat. El a declarat joi, 23 octombrie, că Statele Unite sunt „dușmanul” Moscovei.

Ce s-a întâmplat

După anunțul lui Trump, Medvedev a declarat că Statele Unite reprezintă un dușman al Moscovei.

„SUA sunt duşmanul nostru, iar «pacificatorul» lor guraliv este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia”, a scris Medvedev pe Telegram, referindu-se la preşedintele american Donald Trump, scrie Agerpres, citat de Adevărul.

„Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Şi acum Trump s-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”, a adăugat fostul preşedinte rus.

De unde au pornit acuzațiile

Aceste declarații ale lui Medvedev au venit după ce Donald Trump a anunțat sancțiuni „imens de dure” împotriva Rosneft și Lukoil, două dintre cele mai mari companii petroliere rusești.

Prin această decizie, liderul american și-a dorit să pună presiune pe Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt acestui război fără sens a determinat această măsură”, a precizat secretariatul Trezoreriei SUA, Scott Bessent într-un comunicat.

Marea Britanie, sancțiuni similiare

Sancțiunile impuse de Donald Trump au venit, de asemenea, la o săptămână după ce Marea Britanie a impus sancțiuni similare împotriva Rosneft și Lukoil, dar și la o zi după ce Trump a declarat că întâlnirea planificată cu Putin la Budapesta va fi amânată pe termen nedeterminat.

Trump a mărturisit că nu consideră că este „momentul potrivit” pentru o astfel de întâlnire. Mai mult, el a adăugat că speră ca noile sancțiuni „să nu fie necesare pentru o perioadă lungă de timp”.

Prețurile petrolului, în creștere

Prețurile petrolului au continuat să crească joi, depășind cu peste 1 dolar pe baril valorile din ziua precedentă.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari, ajungând la 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,68 dolari, atingând 60,18 dolari pe baril, conform Reuters.