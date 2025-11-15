Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană

Ucraina a anunțat că a atacat una dintre cele mai importante rute logistice ale : celebra cale ferată Trans-Siberiană, prin care este aprovizionată inclusiv cu muniție furnizată de Coreea de Nord.

Ce s-a întâmplat

HUR a transmis pe Telegram că explozia produsă pe traseul feroviar a demonstrat încă o dată că Moscova nu este capabilă să își securizeze infrastructura critică, nici măcar pe teritoriile aflate la peste 6.000 de kilometri distanță de război, scrie .

„Serviciile speciale ale Kremlinului demonstrează încă o dată incapacitatea lor de a asigura un control eficient chiar și asupra celor mai critice infrastructuri pentru ocupanți”, se arată în comunicatul oficial.

Atacul a vizat în principal transporturile de arme și muniții nord-coreene, despre care Ucraina și partenerii occidentali spun că sunt folosite intens de Rusia în atacurile asupra orașelor ucrainene.

Coreea de Nord, furnizor major de muniție pentru Rusia

Coreea de Nord este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei în actualul război. Potrivit presei ucrainene, regimul de la Phenian ar fi furnizat Rusiei peste 20.000 de containere cu muniție în ultimele luni.

O parte considerabilă din aceste transporturi ar fi ajuns pe front prin linia Trans-Siberiană, una dintre cele mai lungi rute feroviare din lume, ce se întinde pe mai mult de 9.000 de kilometri și leagă Moscova de Vladivostok.

Acesta este un coridor logistic vital pentru Kremlin, care permite transferul de echipamente și provizii militare din est către fronturile din Ucraina.

Contextul în care vine atacul

Operațiunea ucraineană are loc într-un moment în care ambele state vizează tot mai des infrastructuri strategice.

În timp ce Rusia a atacat în ultimele săptămâni centrale electrice și instalații energetice ucrainene, Kievul răspunde lovind depozite de petrol, noduri feroviare și centre logistice esențiale pentru capacitatea militară și financiară a Moscovei.

Prin blocarea temporară a unei porțiuni din Trans-Siberian, Ucraina transmite un mesaj clar: Rusia nu este în siguranță nici în cele mai îndepărtate regiuni ale sale, iar lanțul logistic al Kremlinului poate fi afectat chiar și la mii de kilometri depărtare de front.