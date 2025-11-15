B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană

Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 13:50
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană
Sursă foto: Hepta - Ukrinform/dpa
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Coreea de Nord, furnizor major de muniție pentru Rusia
  3. Contextul în care vine atacul

Ucraina a anunțat că a atacat una dintre cele mai importante rute logistice ale Rusiei: celebra cale ferată Trans-Siberiană, prin care Moscova este aprovizionată inclusiv cu muniție furnizată de Coreea de Nord.

Ce s-a întâmplat

HUR a transmis pe Telegram că explozia produsă pe traseul feroviar a demonstrat încă o dată că Moscova nu este capabilă să își securizeze infrastructura critică, nici măcar pe teritoriile aflate la peste 6.000 de kilometri distanță de război, scrie kyivpost.

„Serviciile speciale ale Kremlinului demonstrează încă o dată incapacitatea lor de a asigura un control eficient chiar și asupra celor mai critice infrastructuri pentru ocupanți”, se arată în comunicatul oficial.

Atacul a vizat în principal transporturile de arme și muniții nord-coreene, despre care Ucraina și partenerii occidentali spun că sunt folosite intens de Rusia în atacurile asupra orașelor ucrainene.

Coreea de Nord, furnizor major de muniție pentru Rusia

Coreea de Nord este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei în actualul război. Potrivit presei ucrainene, regimul de la Phenian ar fi furnizat Rusiei peste 20.000 de containere cu muniție în ultimele luni.

O parte considerabilă din aceste transporturi ar fi ajuns pe front prin linia Trans-Siberiană, una dintre cele mai lungi rute feroviare din lume, ce se întinde pe mai mult de 9.000 de kilometri și leagă Moscova de Vladivostok.

Acesta este un coridor logistic vital pentru Kremlin, care permite transferul de echipamente și provizii militare din est către fronturile din Ucraina.

Contextul în care vine atacul

Operațiunea ucraineană are loc într-un moment în care ambele state vizează tot mai des infrastructuri strategice.

În timp ce Rusia a atacat în ultimele săptămâni centrale electrice și instalații energetice ucrainene, Kievul răspunde lovind depozite de petrol, noduri feroviare și centre logistice esențiale pentru capacitatea militară și financiară a Moscovei.

Prin blocarea temporară a unei porțiuni din Trans-Siberian, Ucraina transmite un mesaj clar: Rusia nu este în siguranță nici în cele mai îndepărtate regiuni ale sale, iar lanțul logistic al Kremlinului poate fi afectat chiar și la mii de kilometri depărtare de front.

Tags:
Citește și...
Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat
Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
Externe
Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
Externe
Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
Locul unde ești plătit ca să te muți! Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață pot primi sprijin financiar timp de trei ani
Externe
Locul unde ești plătit ca să te muți! Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață pot primi sprijin financiar timp de trei ani
Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
Externe
Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
Externe
Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA
Externe
Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
Externe
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Externe
Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Externe
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Ultima oră
14:24 - Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
13:11 - Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
12:39 - Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
12:04 - Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat
11:57 - Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
Catalin Drula
11:49 - „Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
10:46 - Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
10:30 - Vremea în România, 15 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, cu temperaturi sub mediile lunii
10:25 - Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
09:50 - Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București