Adrian Teampău
14 nov. 2025, 09:52
SU-30. Foto: Hepta.ro / Sputnik / RIA Novosti
Accident mortal în Rusia. Un avion de vânătoare SU-30 s-a prăbuşit vineri în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Karelia din nordul țării. Cei doi piloți care se aflau la manșă nu au reușit să supraviețuiască.

Accident mortal în Rusia

Ministerul Apărării de la Moscova a confirmat că avionul de vânătoare SU-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de instrucție. Totodată, oficialii guvernamentali au confirmat că ambii piloți au murit în acest accident mortal, conform DPA.

Totodată, autoritățile ruse au raportat că nu au existat alte victime la sol. Sursele guvernamentale au precizat că avionul nu avea muniţie la bord în momentul în care s-a prăbuşit. Aparatul de zbor a căzut într-o zonă nelocuită, conform informaţiilor oficiale, drept care nu s-au înregistrat pagube materiale.

Guvernatorul regiunii Karelia, Artur Parfenchikov, a anunțat pe Telegram că aeronava s-a prăbușit într-o pădure. El a adăugat că a fost demarată o anchetă pentru a se stabili cauza accidentului.

Caracteristicile aparatului SU-30

SU-30, avionul de luptă care s-a prăbușit și într-un accident mortal este un aparat dezvoltat la finalul perioadei sovietice. Primul zbor cu acest avion a avut loc la sfârşitul anului 1989. Aparatul este foarte popular în Rusia, asemenea, celebrului F-16 aflat în dotarea forțelor NATO.

Forțele militare ruse folosesc acest avion de vânătoare multirol pe scară largă. SU-30 este unul dintre cele mai folosite în războiul împotriva Ucrainei, care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. SU-30 este utilizat pentru supravegherea spaţiului aerian şi atacarea ţintelor terestre ale inamicilor.

Până acum, conform datelor din media, Rusia a pierdut aproximativ 12 avioane de acest tip de la declanşarea războiului în Ucraina în februarie 2022.

Un alt accident mortal în Marea Neagră

În luna august a acestui an, un alt avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor. Acest accident mortal a avut loc la 40 de km de granița cu România.

Epava avionului a fost găsită, ulterior, însă nu și piloții care l-au manevrat.

Potrivit unei declarații publicate pe Telegram, serviciile de informații ale Marinei ucrainene au interceptat comunicații radio rusești care raportau pierderea contactului cu Su-30SM în timpul unei misiuni la sud-est de Insula Șerpilor.

