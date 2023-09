Ucraina anunță că a recucerit încă un sat din zona Bahmut (FOTO, VIDEO)

Generalul aflat la comanda forțelor terestre ucrainene, Alexander Syrskyi, a anunțat că trupele ucrainene au recucerit satul Kilșciivka de pe flancul sudic al Bahmutului, relatează .

„Klișciivka a fost curățată de ruși și eliberată”, susține comandantul forțelor terestre ucrainene, într-o postare pe Telegram.

Ministrul ucrainean al afacerilor interne, Ilhor Klymenko, susține că localitatea a fost recuperată după lupte aprige în care au fost angrenate brigada de asalt a poliției „Liut”, brigada aeropurtată de asalt și brigada a 5-a de asalt.

Klișciivka este un sat situat la circa 9 kilometri sud de Bahmut și avea înaintea războiului o populație de circa 400 de persoane. Se află la nord de Andriivka, localitate recuperată tot în această săptămână.

Ambele localități au fost distruse într-o măsură semnificativă în lunile de lupte pentru controlul asupra Bahmutului.

Progresul ucrainean de pe câmpul de luptă a fost lăudat de președintele ucrainean Zelenski, care le-a mulțumit militarilor.

„Vă mulțumesc, războinicilor, că ne eliberați teritoriul (…). Le mulțumesc tuturor celor care rezistă, de la Kupiansk până la malul stâng al Hersonului”, a declarat Volodimir Zelenski.

