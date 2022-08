Ucraina sărbătorește Ziua Drapelului Național pe Insula Șerpilor din Marea Neagră

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a marcat Ziua Drapelului Național ucrainean postând o fotografie cu un militar staționat pe Insula Șerpilor din Marea Neagră.

„Astăzi celebrăm Ziua Drapelului Național al Ucrainei.

Albastru – pentru mare și cer.

Galben – pentru câmpuri și soare.

Albastru și galben – pentru dragoste, pace, speranță și libertate”, a scris oficialul ucrainean, marți, pe Twitter, în descrierea care însoțește și fotografia.

Today we celebrate the Day of the National Flag 🇺🇦.

Blue – for the sea and the sky.

Yellow – for fields and the sun.

Blue & Yellow – for love, peace, hope and freedom.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)