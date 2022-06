Ucrainenii prezintă un nou tanc capturat de la armata rusă. L-au testat inclusiv cu drifturi (VIDEO)

Noi imagini filmate în timpul războiului din Ucraina a devenit virale pe rețelele de socializare. Soldații ucraineni au publicat mai multe înregistrări video cu un tanc T-72B3 după ce l-au capturat de la trupele ruse.

Aceștia nu s-au sfiit să testeze noul blindat făcând inclusiv drifturi. Tancul a fost pus în funcțiune de militarii ucraineni după ce acesta a suferit doar daune minore în timpul luptelor, circumstanțele capturării sale nefiind clare.

T-72 a fost un tanc principal de luptă din a doua generație, proiectat și fabricat în Uniunea Sovietică, fiind succesorul mai cunoscutului T-62. El a fost construit sub licență în Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia și India. Modelul T-72B a început să fie construit începând cu anul 1985.

T-72B a fost modernizat cu un tun nou, un sistem de dirijire a focului nou, sisteme optice noi, blindaj mai gros și un motor mai puternic, de 840 de cai putere.

: A captured Russian T-72B3 Obr. 2016 tank now in service with Ukrainian forces, having sustained some minor damage.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)