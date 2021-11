Un actor, star al serialului „General Hospital”, a fost concediat după ce nu s-a vaccinat anti-Covid: „Voi fi alături de voi pentru a lupta pentru libertatea medicală”

Actorul Ingo Rademacher a fost concediat pentru că nu s-a conformat regulilor de producţie ABC privind vaccinarea anti-Covid, potrivit The Hollywood Reporter.

Star al serialului „General Hospital”, concediat după ce nu s-a vaccinat anti-Covid

Acesta a pledat împotriva obligativităţii vaccinării, iar pe o rețea de socializare, a făcut apel la grevă din partea lucrătorilor sanitari şi funcţionarilor publici.

„Voi fi alături de voi pentru a lupta pentru libertatea medicală”, a notat Ingo Rademacher pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ingo Rademacher (@ingorademacher)

De asemenea, reprezentanţii televiziunii ABC au confirmat încheierea colaborării cu actorul care a jucat rolul Jasper Jacks în „General Hospital” începând cu anul 1996.

Actorul a jucat rolul Jasper Jacks în „General Hospital” începând cu 1996.

Între 1996 și 2021, actorul a apărut un an şi în „The Bald and the Beautiful” (CBS), între 2017 şi 2018, înainte de a reveni în 2019 în producţia ABC.