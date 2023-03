Un adolescent de 16 ani din Canada și-a împușcat mama și a ucis doi polițiști, înainte să se sinucidă

Un băiat în vârstă de 16 ani, din Edmonton, Canada, și-a împușcat mama și a ucis doi polițiști, iar apoi s-a sinucis relatează .

Adolescentul și-ar fi împușcat mama joi dimineața într-un apartament din orașul Edmonton, din provincia Alberta. Doi ofițeri de patrulare au fost împușcați mortal după ce au ajuns la fața locului în jurul orei 12:47, potrivit declarațiilor unui oficial de poliție și ale unui înalt oficial guvernamental.

Dale McFee, șeful serviciului de poliție din Edmonton, a declarat că băiatul de 16 ani a murit împușcându-se. Mama acestuia a fost transportată la spital cu răni grave, însă este stabilă și a rămas internată.

McFee i-a identificat pe ofițerii uciși ca fiind Travis Jordan, în vârstă de 35 de ani, ofițer în serviciul de poliție din Edmonton timp de opt ani și jumătate, și Brett Ryan, în vârstă de 30 de ani, ofițer de cinci ani și jumătate. „Nu vă pot spune cât de devastați suntem de pierderea lor”, a spus McFee.

Ryan a fost amintit ca un pilon al comunității și un arbitru de hochei pentru tineret de multă vreme. Darcy Carter, de la Asociația de hochei minor Spruce Grove, a spus că ofițerul și soția sa așteptau un copil. Ryan a fost paramedic înainte de a deveni ofițer de poliție și era pasionat de munca sa în poliție, a spus Carter. „Nu îl voi uita niciodată. Fața i se lumina când vorbea despre slujba lui.” „Și-a făcut treaba și a făcut mai mult decât ceea ce presupunea cu adevărat meseria lui”, a spus Shmigelsky.

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a transmis pe Twitter condoleanțe și sprijin celor dragi și colegilor ofițerilor. „În fiecare zi, ofițerii de poliție se pun în pericol pentru a menține oamenii în siguranță. Vestea că doi ofițeri de poliție din Edmonton au fost uciși în îndeplinirea datoriei ne amintește de această realitate.”

Every day, police officers put themselves in harm’s way to keep people safe. The news that two officers have been killed in the line of duty reminds us of that reality. I’m sending my condolences to the officers’ loved ones and colleagues – we’re here for you.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau)