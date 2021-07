Un avion a aterizat de urgență după ce a fost lovit de grindină, iar geamurile piloților au fost fisurate (FOTO)

Un avion al companiei Emirates a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce a fost grav avariat de grindină și de furtună. Aeronava plecase de doar câteva zeci de minute din Milano și urma să ajungă la New York.

Un Boeing 777-300ER decolase dih Milano și urma să ajungă pe aeroportul JFK din New York, SUA, doar că a furtuna a afectat într-un mod total neplăcut călătoria, informează AirLive.net.

ulteriori scatti danni al #B777 di #Emirates dopo decollo da #Malpensa, volo #EK205 dopo circa 90′ dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35L

Very #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned to #Milano with serious damage#avgeek #mxp #grandine #b777 @SergioSierra67 pic.twitter.com/pYOoDj6gnD

