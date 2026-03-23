UPDATE 10:33: Alertă pe un aeroport din New York! În urma coliziunii, pilotul și copilotul avionului de pasageri au murit. Zeci de pasageri au fost răniți în urma coliziunii

Surse citate de televiziune susțin că în vehiculul de intervenție se aflau agenți de poliție. Un sergent și un agent au suferit fracturi la nivelul membrelor, însă sunt în stare stabilă și primesc îngrijiri medicale.

Potrivit ABC News, 13 persoane au fost transportate la spital, dintre care 11 pasageri ai avionului și două persoane aflate în autospeciala de intervenție.

Federal Aviation Administration (FAA) a anunțat că aeroportul va rămâne închis până la ora locală 14:00.

În același timp, Flightradar24 a precizat că cel puțin 18 zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi din zonă sau s-au întors la punctul de plecare.

National Transportation Safety Board (NTSB) a trimis o echipă de anchetatori la locul accidentului pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

Autoritățile din New York și New Jersey au confirmat că vehiculul implicat răspundea unei intervenții de urgență în momentul coliziunii.

Știrea inițială

Alertă pe un aeroport din New York! Un incident grav a declanșat stare de alertă pe aeroportul internațional LaGuardia din New York, după ce un avion aparținând companiei Air Canada a intrat în coliziune cu o autoutilitară pe pistă. În urma impactului, autoritățile au decis suspendarea temporară a operațiunilor aeriene.

Potrivit informațiilor publicate de , cel puțin patru persoane au fost rănite.

🚨🇺🇸 BREAKING: Mass casualty incident declared at LaGuardia Airport, New York. Air Canada Express CRJ-900, approximately 100 passengers, collided with a fire truck on the runway. 5 first responders were in the truck. 5 in critical condition. Fatalities unconfirmed. All flights… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)

Alertă pe un aeroport din New York! Cum s-a produs accidentul pe pistă

Pompierii din au intervenit de urgență după ce a fost semnalată coliziunea dintre aeronavă și un vehicul de serviciu.

Incidentul a avut loc duminică seară, în jurul orei 23:30, pe aeroportul din cartierul Queens. Primele date arată că avionul se afla în faza finală a procedurii de aterizare, moment în care a intrat în contact cu un vehicul aparținând Autorității Portuare.

Surse citate de NBC New York susțin că aeronava rula cu aproximativ 48 km/h în momentul coliziunii, o viteză semnificativ mai mare decât cea obișnuită în timpul rulajului, care este de circa 8 km/h.

Câte persoane au fost rănite

Cel puțin patru persoane au suferit răni, printre care și doi polițiști ai Autorității Portuare. Aceștia au fost transportați la spitale din zonă pentru îngrijiri medicale.

La bordul avionului se aflau 76 de pasageri și patru membri ai echipajului, potrivit surselor citate.

Alertă pe un aeroport din New York! Ce spun înregistrările din turnul de control

Înregistrările audio surprinse de site-ul arată momentele tensionate dinaintea impactului.

„JAZZ 646, văd că te-ai ciocnit cu vehiculul. Menține poziția. Știu că nu te poți mișca. Vehiculele îți răspund acum”

Din discuțiile controlorilor de trafic reiese că un vehicul primise inițial permisiunea de a traversa pista, însă ulterior s-a încercat oprirea acestuia înainte de impact.

Ce măsuri au luat autoritățile după incident

Federal Aviation Administration (FAA) a impus imediat restricții, interzicând decolările până la ora 05:30 GMT.

Ulterior, autoritățile au transmis că aeroportul ar putea rămâne închis până în jurul orei 18:00 GMT.

Mai multe aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi sau au fost întoarse din drum, conform datelor publicate pe site-ul oficial al aeroportului.

Incidentul s-a produs după o perioadă cu ploi abundente în New York, însă nu este clar dacă vremea a contribuit direct la producerea coliziunii.

Imagini apărute pe rețelele sociale, încă neconfirmate oficial, arată avarii la partea frontală a avionului.

În ce context are loc acest incident

Accidentul vine într-un moment delicat pentru sectorul aviatic din SUA, după ce Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că peste 400 de angajați ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor au demisionat din cauza problemelor legate de salarizare.

În același timp, sindicatele controlorilor de trafic aerian semnalează de ani de zile lipsa de personal, o problemă care ar putea afecta siguranța operațiunilor.