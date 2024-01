Un avion cu sute de pasageri a aterizat în flăcări, pe aeroportul din Tokyo, după ce s-a ciocnit cu o aeronavă a pazei de coastă / UPDATE: 5 oameni au murit (VIDEO)

UPDATE 14:05: În total, cinci persoane au murit după coliziunea dintre avionul care aparține Japan Airlines și avionul gărzii de coastă, pe pista de pe aeroportul Haneda din Tokyo, informează .

Cele cinci persoane care au decedat erau membri ai echipajului și se aflau în avionul gărzii de coastă.

Toți cei 379 de pasageri și echipajul avionului Japan Airlines au scăpat în mod miraculos dintr-un incendiu în urma unei coliziuni cu o aeronavă a Gărzii de Coastă, pe aeroportul Haneda din Tokyo.

Garda de Coastă a declarat că în coliziune a fost implicat unul dintre avioanele sale care se îndrepta către aeroportul Niigata, pe coasta de vest a Japoniei, pentru a oferi ajutor celor prinși de un puternic cutremur, care a avut loc chiar în ziua de Anul Nou, ucigând cel puțin 48 de persoane.

Cinci dintre cei șase membri ai echipajului aeronavei gărzii de coastă au murit, a informat postul public NHK. Un purtător de cuvânt al gărzii de coastă a spus mai devreme că cinci membri ai echipajului nu au fost găsiți, doar căpitanul a scăpat.

O aeronavă aparținând Japan Airlines, cu sute de pasageri la bord, a aterizat în flăcări pe pista aeroportului Haneda din Tokyo, în din 2024, relatează .

Aeronava, un Airbus A350, a luat foc, după ce s-a izbit de un alt aparat de zbor ce aparținea gărzii de coastă, în apropierea pistei de aterizare. Din fericire, toți pasagerii și membrii ai echipajului de zbor au fost evacuați la timp.

La bordul avionul Japan Airlines, care efectua o cursă Sapporo – Tokyo, se aflau 379 de persoane, dintre care 367 de pasageri și 12 membri ai echipajului, care au fost deja evacuați.

Paza de coastă a confirmat ca avionul Japan Airlines a lovit o aeronava a lor, un MA722 de la Haneda Air Base. Deocamdată nu există informații despre echipaj.

Un specialist a declarat la postul de televiziune japonez NHK News că, probabil în urma coliziunii cu avionul de la paza de coastă a fost fisurat rezervorul aeronavei de pasageri, aceasta fiind principala cauză a incendiului.

”În Haneda există o bază a pazei de coastă, așa că este normal să existe un avion al pazei de coastă. Au existat accidente similare în străinătate, unde avioane Jumbo s-au ciocnit între ele din cauza ceții, dar în în care avionul să fi fost plin cu pasageri și oamenii să fi fost evacuați folosind doar o singură ușă. Instruirea are loc o dată pe an. Atât echipajul, cât și pasagerii au reușit să se comporte cu calm”, a declarat specialistul japonez.

