Un avion militar Su-25 s-a prăbușit în Rusia (VIDEO)

Un avion militar rus de tip Su-25 s-a prăbușit în regiunea Rostov din Rusia. Pilotul a murit. Nu au fost înregistrate victime sau pagube la sol, transmite presa rusă.

Autoritățile ruse spun că avionul nu avea muniție. Datele preliminare arată că de vină ar putea fi o problemă tehnică, iar specialiștii continuă cercetările la fața locului, au mai precizat acestea.

Canalul rus de Telegram Baza susține că avionul ar fi intrat într-o linie de alimentare.

Pe 17 iunie, un alt avion Su-25 s-a prăbușit în regiunea rusă Belgorod, pilotul reușind să se catapulteze la timp.

Potrivit Euromaidan Press, un avion Su-25 costă 11 milioane de dolari

