Un bărbat a fluturat steagul palestinian pe Big Ben. Centrul Londrei a fost blocat (VIDEO)

Un bărbat cu un steag palestinian a urcat, sâmbătă, în , iar forțele de ordine au încercat să îl convingă să coboare.

Totul s-a întâmplat la ora locală 07.24, când polițiștii din Londra un fost avertizați că un bărbat se urcă pe Turnul Elizabeth, unde se la Palatul Westminster, confrom

Spre finalul dimineții, bărbatul se afla în continuare pe turn, pe malul Tamisei, iar podul Westminster a trebuit să fie închis circulației, astfel că s-au creeat blocaje majore în centrul Londrei.

La fața locului s-au adunat foarte multe persoane, în afara cordonului de securitate. Pompierii și ambulanțe au fost chemate să intervină.

Trei persoane din serviciile de salvare au urcat într-o nacelă, iar una dintre ele a folosit un megafon pentru a vorbi cu bărbatul care se afla în turn.

Acesta avea un palton negru, o cască, o eșarfă arabă, numită keffiyeh, și flutura un steag palestinian.

