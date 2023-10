Un bărbat a fost îngropat de viu, timp de o oră, pentru a vedea cum este să trăiești sub pământ: „A fost minunat. Mi-aș fi dorit să pot sta acolo mai mult timp”

Un scriitor spaniol în vârstă de 63 de ani și-a dorit să își organizeze propria înmormântare în timp ce era în viață. Se pare că acesta și-a luat rămas bun de la prieteni și familie și a petrecut o oră sub pământ. După toată această experiență, el susține că are un nou avânt în viață, informează .

A fost îngropat de viu ca să vadă cum este să trăiești sub pământ

Pentru propria înmormântare, Victor Amela a chemat un preot pentru a-i face slujba și i-a rugat pe cei apropiați să citească elogii.

„Prietenii mei m-au răsfățat. A fost minunat și m-am bucurat enorm. Când m-au acoperit și am rămas în întuneric, auzeam cum lopețile de pământ aterizau pe sicriu. Pentru o secundă, am fost cuprins de panică. Dar aceasta a venit și a dispărut. Apoi am început să mă relaxez și să mă bucur. Mi-aș fi dorit să pot sta acolo mai mult timp”, a declarat bărbatul pentru emisiunea Horizonte.

Prietenii și familia bărbatului i-au organizat slujba, iar el a reușit să îi audă în timp ce plângeau în timpul elogiilor. „M-am născut din nou”, a explicat Victor, „am vrut să continui să trăiesc încă 40 de ani”.

Potrivit scriitorului, a devenit interesat de propria moarte la vârsta de 15 ani, iar la acea vreme folosea o tablă Ouija pentru a întreba spiritele când va muri. „Am regretat mai târziu, nu o faceți acasă”, a susținut el, menționând că spiritele i-au dat până la 65 de ani.

„Pentru un băiat de 15 ani, 65 de ani pare a fi nemurirea, este foarte departe. Când aveam 55 de ani și îi luam un interviu cineastului Alejandro Jodorowsky, mi-a revenit în minte placa Ouija și i-am povestit despre ea. Mi-a spus: ‘Victor, vei muri la 65 de ani pentru că inconștientul tău va încerca să îndeplinească acel mandat’”.

Cu toate acestea, înmormântarea falsă l-a ajutat să treacă peste profeția de pe tabla Ouija. „Experiența propriei mele înmormântări m-a ajutat să nu mă mai gândesc la posibilitatea de a muri la 65 de ani, să întăresc legăturile de prietenie cu oamenii care mă iubesc și pe care îi iubesc”, a mai spus Victor Amela.