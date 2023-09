Un bărbat a găsit o pungă cu 5.000 de dolari într-o parcare și i-a păstrat. Ce i s-a întâmplat după trei luni

Un bărbat din Connecticut a fost convins că norocul îi zâmbește atunci când a descoperit o pungă conținând 5.000 de dolari în parcarea unei bănci și a decis să o ducă acasă. Cu toate acestea, evenimentele care i s-au întâmplat peste trei luni de la acea zi au depășit cu mult așteptările sale inițiale, scrie .

Bărbatul a găsit într-o parcare o pungă cu 5.000 de dolari

Robert Withington, în vârstă de 57 de ani, a recunoscut într-o declarație pentru presa locală că a luat spontan decizia găsiți lângă o bancă în Trumbull, Connecticut, pe 30 mai. După aproximativ 3 luni de la incident, el a recunoscut că a făcut o greșeală și a regretat acțiunile sale, după ce a fost acuzat de furt, scrie Insider.

„Am ieșit în parcare, am văzut ceva pe jos, nu era nimeni în jur, așa că l-am ridicat. Nu e ca și cum am furat ceva”, a spus Withington pentru Connecticut Post.

Conform anunțului emis de către Departamentul de Poliție Withington „a păstrat geanta, crezând că nu avea nicio obligație să o returneze proprietarului de drept”.

Acuzat de furt, dar eliberat condiționat

Un angajat al Oficiului de Taxe din oraș a declanșat după ce nu a putut găsi o geantă cu bani pe care urma să o depună la bancă. Geanta avea logo-ul băncii și conținea documente de identificare. Bărbatul a declarat că nu știa cui aparținea geanta: „Pur și simplu am luat banii și am zis că e ziua mea norocoasă. Nici măcar nu știu ai cui erau, pentru că nu m-am uitat. Am văzut doar banii”, a spus el.

Bărbatul, interogat mai târziu de detectivi, a recunoscut că a fost prezent la bancă pe 30 mai și că a luat punga. Ulterior, pe 25 august, a fost acuzat de furt de gradul trei. A fost eliberat condiționat, cu promisiunea de a se prezenta în instanță pe 5 septembrie 2023.