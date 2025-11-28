Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit după ce a rămas blocat într-o cutie de donații în Houston, Texas, și nu a mai putut respira. Tragedia s-a produs săptămâna aceasta.

Ce le-a spus bărbatul blocat într-o cutie de donații salvatorilor

În dimineața zilei de luni, 24 noiembrie, autoritățile au primit un „apel de ” de la un bărbat care era blocat într-o cutie de donații. Victima a sunat la 911 în jurul orei 1:36 a.m., ora locală, și i-a spus operatorului că nu poate respira.

„Persoana a intrat în cutie și a ajuns să se întoarcă într-o poziție incomodă, astfel încât i-a afectat respirația”, a declarat Mark Herman, polițistul de la Secția 4. „Chiar și în timpul apelului la 911, l-a auzit spunând: «Nu pot respira, am probleme cu respirația».”

În doar trei minute de la apel, au sosit primele echipe de intervenție.

Oficialii cred că bărbatul în vârstă de 45 de ani, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, nu avea adăpost și încerca să ia niște haine din cutie, care însă, era echipată cu un sistem antifurt.

„Cred că o combinație între închiderea cutiei și panică l-au făcut să înceteze din viață”, a declarat a precizat Danny Garza, adjunctul șefului de secție, pentru .

Ce a declarat organizația care deținea cutia de donații, după tragedie

Arms of Hope, organizația căreia îi aparține cutia de donații, a oferit o declarație după producerea tragediei.

„Suntem conștienți de incidentul tragic care a implicat o persoană decedată descoperită într-o cutie de colectare a donațiilor. Inimile și rugăciunile noastre sunt îndreptate către victimă și persoanele dragi ale acesteia. Deoarece aceasta este o anchetă activă, nu putem oferi mai multe detalii în acest moment”, a declarat centrul creștin de donații într-un comunicat.

Nu este prima dată când o persoană a rămas blocată într-o cutie destinată donațiilor.

În iunie, un bărbat a murit după ce a rămas blocat în timp ce încerca să spargă o cutie de donații în Houston, iar în aprilie 2022, o femeie nu a putut ieși după ce a încercat să ia haine pentru copilul ei.

„Aceste cutii nu sunt făcute să fie accesate”, a declarat Herman, agentul de poliție. „Sunt în mod clar proiectate și construite în acest fel. Nu intrați în aceste cutii.”