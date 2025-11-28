B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”

Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”

B1.ro
28 nov. 2025, 22:15
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14
Cuprins
  1. Ce le-a spus bărbatul blocat într-o cutie de donații salvatorilor
  2. Ce a declarat organizația care deținea cutia de donații, după tragedie

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit după ce a rămas blocat într-o cutie de donații în Houston, Texas, și nu a mai putut respira. Tragedia s-a produs săptămâna aceasta. 

Ce le-a spus bărbatul blocat într-o cutie de donații salvatorilor

În dimineața zilei de luni, 24 noiembrie, autoritățile au primit un „apel de urgență” de la un bărbat care era blocat într-o cutie de donații. Victima a sunat la 911 în jurul orei 1:36 a.m., ora locală, și i-a spus operatorului că nu poate respira.

„Persoana a intrat în cutie și a ajuns să se întoarcă într-o poziție incomodă, astfel încât i-a afectat respirația”, a declarat Mark Herman, polițistul de la Secția 4. „Chiar și în timpul apelului la 911, l-a auzit spunând: «Nu pot respira, am probleme cu respirația».”

În doar trei minute de la apel, au sosit primele echipe de intervenție.

Oficialii cred că bărbatul în vârstă de 45 de ani, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, nu avea adăpost și încerca să ia niște haine din cutie, care însă, era echipată cu un sistem antifurt.

„Cred că o combinație între închiderea cutiei și panică l-au făcut să înceteze din viață”, a declarat a precizat Danny Garza, adjunctul șefului de secție, pentru People.

Ce a declarat organizația care deținea cutia de donații, după tragedie

Arms of Hope, organizația căreia îi aparține cutia de donații, a oferit o declarație după producerea tragediei.

„Suntem conștienți de incidentul tragic care a implicat o persoană decedată descoperită într-o cutie de colectare a donațiilor. Inimile și rugăciunile noastre sunt îndreptate către victimă și persoanele dragi ale acesteia. Deoarece aceasta este o anchetă activă, nu putem oferi mai multe detalii în acest moment”, a declarat centrul creștin de donații într-un comunicat.

Nu este prima dată când o persoană a rămas blocată într-o cutie destinată donațiilor.

În iunie, un bărbat a murit după ce a rămas blocat în timp ce încerca să spargă o cutie de donații în Houston, iar în aprilie 2022, o femeie nu a putut ieși după ce a încercat să ia haine pentru copilul ei.

„Aceste cutii nu sunt făcute să fie accesate”, a declarat Herman, agentul de poliție. „Sunt în mod clar proiectate și construite în acest fel. Nu intrați în aceste cutii.”

Tags:
Citește și...
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Externe
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
Externe
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
Externe
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Externe
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Externe
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Externe
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA
Externe
Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
Externe
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Externe
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Catalin Drula
Ultima oră
22:48 - WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:11 - Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
21:44 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
21:33 - După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”
21:24 - Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
21:18 - CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
20:55 - Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut
20:47 - Localnicii din Băneasa se plâng de zgomotul produs de avioane noaptea. Ce măsuri va lua Aeroportul Băneasa
20:17 - Sute de tineri au depus astăzi jurământul militar. Ce salariu primește un soldat la început de carieră