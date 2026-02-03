Un bărbat din Franța a fost protagonistul unei spargeri bizare într-un supermarket din orașul Angers. Acesta s-a ascuns în magazin înainte de închidere și a petrecut noaptea printre rafturi, încercând să fure bunuri de valoare. Planul său a eșuat însă după ce sistemele de alarmă au detectat mișcare, iar agentul de pază l-a prins cu bagajele făcute.

Cum a reușit un bărbat din Franța să rămână singur în magazin

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 spre 30 ianuarie. Bărbatul s-a ascuns într-o zonă retrasă a supermarketului chiar înainte de ora închiderii, fără ca angajații să îl observe. Odată rămas singur, acesta a început să colinde magazinul și să își aleagă produsele preferate, pregătindu-se pentru o plecare discretă dimineața.

Bărbatul nu a reușit să rămână mult în magazin, deoarece senzorii au declanșat alerta în jurul orei 23:30. Când agentul de securitate a ajuns la fața locului, l-a găsit pe intrus cu patru valize pline. Într-o tentativă disperată de a scăpa, bărbatul a susținut că este de la echipa de curățenie, însă minciuna nu a convins pe nimeni.

Ce produse a furat din Carrefour

Potrivit , inventarul făcut de polițiștii din Franța a scos la iveală o selecție ciudată de obiecte. În cele patru valize, bărbatul îndesase telefoane iPhone de ultimă generație, dar și cantități mari de detergent. Cel mai surprinzător detaliu a fost prezența pachetelor cu carduri Pokemon, obiecte de colecție care pot valora sume importante.

Valoarea totală a furtului a fost estimată la aproximativ 18.000 de euro. Directorul magazinului a confirmat că suspectul a fost blocat într-o încăpere până la sosirea forțelor de ordine. Toate produsele au fost recuperate și returnate la raft, iar magazinul și-a reluat activitatea normală a doua zi.

Ce pedeapsă riscă hoțul din supermarket

Bărbatul a fost arestat preventiv și este acum sub investigație. Poliția din Angers verifică dacă acesta a mai comis furturi similare și în alte magazine mari precum Leclerc sau Auchan. Anchetatorii vor să afle exact cum a reușit să păcălească vigilența personalului la ora închiderii pentru a evita pe viitor astfel de breșe de securitate.