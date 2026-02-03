B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje

Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 20:20
Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
Sursa Foto: Facebook / Carrefour
Cuprins
  1. Cum a reușit un bărbat din Franța să rămână singur în magazin
  2. Ce produse a furat din Carrefour 
  3. Ce pedeapsă riscă hoțul din supermarket

Un bărbat din Franța a fost protagonistul unei spargeri bizare într-un supermarket Carrefour din orașul Angers. Acesta s-a ascuns în magazin înainte de închidere și a petrecut noaptea printre rafturi, încercând să fure bunuri de valoare. Planul său a eșuat însă după ce sistemele de alarmă au detectat mișcare, iar agentul de pază l-a prins cu bagajele făcute.

Cum a reușit un bărbat din Franța să rămână singur în magazin

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 spre 30 ianuarie. Bărbatul s-a ascuns într-o zonă retrasă a supermarketului chiar înainte de ora închiderii, fără ca angajații să îl observe. Odată rămas singur, acesta a început să colinde magazinul și să își aleagă produsele preferate, pregătindu-se pentru o plecare discretă dimineața.

Bărbatul nu a reușit să rămână mult în magazin, deoarece senzorii au declanșat alerta în jurul orei 23:30. Când agentul de securitate a ajuns la fața locului, l-a găsit pe intrus cu patru valize pline. Într-o tentativă disperată de a scăpa, bărbatul a susținut că este de la echipa de curățenie, însă minciuna nu a convins pe nimeni.

Ce produse a furat din Carrefour 

Potrivit cancan, inventarul făcut de polițiștii din Franța a scos la iveală o selecție ciudată de obiecte. În cele patru valize, bărbatul îndesase telefoane iPhone de ultimă generație, dar și cantități mari de detergent. Cel mai surprinzător detaliu a fost prezența pachetelor cu carduri Pokemon, obiecte de colecție care pot valora sume importante.

Valoarea totală a furtului a fost estimată la aproximativ 18.000 de euro. Directorul magazinului a confirmat că suspectul a fost blocat într-o încăpere până la sosirea forțelor de ordine. Toate produsele au fost recuperate și returnate la raft, iar magazinul și-a reluat activitatea normală a doua zi.

Ce pedeapsă riscă hoțul din supermarket

Bărbatul a fost arestat preventiv și este acum sub investigație. Poliția din Angers verifică dacă acesta a mai comis furturi similare și în alte magazine mari precum Leclerc sau Auchan. Anchetatorii vor să afle exact cum a reușit să păcălească vigilența personalului la ora închiderii pentru a evita pe viitor astfel de breșe de securitate.

Tags:
Citește și...
Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
Externe
Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
Externe
Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
Procesul Marine Le Pen. Procurorii cer menținerea interdicției de a candida pentru lidera extremistă
Externe
Procesul Marine Le Pen. Procurorii cer menținerea interdicției de a candida pentru lidera extremistă
Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto
Externe
Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto
Opoziția din Ungaria contestă votul diasporei și cere schimbarea regulilor electorale. Ce înseamnă asta pentru maghiarii din România
Externe
Opoziția din Ungaria contestă votul diasporei și cere schimbarea regulilor electorale. Ce înseamnă asta pentru maghiarii din România
FT: Planul de răspuns militar, dacă Rusia încalcă armistițiul. NATO va intra în Ucraina în 24 de ore, iar SUA după 72
Externe
FT: Planul de răspuns militar, dacă Rusia încalcă armistițiul. NATO va intra în Ucraina în 24 de ore, iar SUA după 72
Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova
Externe
Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova
Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi
Externe
Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi
Studiu european: 1 din 3 tineri și-a lovit cel puțin o dată părinții. „Agresivitatea fizică repetată e un semn de avertizare, la fel lipsa remușcărilor”
Externe
Studiu european: 1 din 3 tineri și-a lovit cel puțin o dată părinții. „Agresivitatea fizică repetată e un semn de avertizare, la fel lipsa remușcărilor”
Jeffrey Epstein ar fi vizitat România în 2012. Cum disimula plățile către tinerele românce
Externe
Jeffrey Epstein ar fi vizitat România în 2012. Cum disimula plățile către tinerele românce
Ultima oră
20:39 - Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
20:23 - Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
20:08 - Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
19:53 - Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
19:51 - Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
19:49 - Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
19:40 - Lumea mondenă zguduită de un nou scandal. Dorian Popa a ajuns „pițiponcul” lui Alex Bodi
19:14 - Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
19:12 - O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său
19:09 - Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul