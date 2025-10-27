Decizia grupului francez Carrefour România vinde magazinele pare a fi influențată de nivelul ridicat al taxelor și de reglementările tot mai greu de suportat pentru mediul de afaceri, afirmă economistul Cristian Păun. Pe pagina sa de Facebook, Păun a explicat cum aceste măsuri afectează competitivitatea retailerilor:

“Vorba aia, nu pleacă câinele de la măcelărie. Sigur că pleacă. Dacă e goală, pleacă. Dacă măcelarul aleargă după câini să îi facă salam, pleacă.

Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe „supraprofit”, pe valoarea adăugată, clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici. După ce îi facem în toate felurile, de la „stăpâni de sclavi” la „ticăloși” care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât”, a explicat Păun, pe .

Păun atrage atenția că efectele vor fi resimțite direct de consumatori, mai exact, vom avea parte de prețuri mai mari și produse de calitate inferioară.

Carrefour România vinde magazinele. Ce spun suveraniștii și cum reacționează Păun

Cristian Păun critică reacțiile celor care văd plecarea Carrefour ca pe un motiv de bucurie:

“Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un ‘dujman’ de clasă. Bine că pleacă, aveau prețuri enorme, bânguie suveranistul. Evident, nu știe să răspundă la o întrebare simplă, logică, elementară: dacă vor fi mai puțini din ăștia, Carrefour fiind unul important, oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam…

Vă dați seama, noi am avea urgent nevoie de încă vreo 100-200 de din ăștia, din diferite domenii, ca să producem cu ei circa 30-40 miliarde de euro valoare adăugată aici. Nicidecum să plece. Nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da. Una mare!”, a mai adăugat economistul.

Ce planuri are Carrefour și cine îi asistă în tranzacție

Conform presei internaționale, retailerul at fi angajat deja banca de investiții BNP Paribas pentru consultanță în vânzarea magazinelor din România, în timp ce în Italia a vândut recent 1.200 de unități către New-Princes Group. Carrefour plănuiește să se retragă și din alte țări, inclusiv Polonia și Argentina, informează Antena 3 CNN.

În România, Carrefour avea în 2024 peste 10.000 de angajați, cu o cifră de afaceri de 12,54 miliarde lei, în creștere cu 10,5% față de anul anterior, și un profit net de 52,47 milioane lei, conform .

Carrefour România vinde magazinele. Ce efect va avea plecarea sa asupra pieței din România

Specialiștii susțin că ieșirea unui jucător important din piața românească de retail va afecta competitivitatea, ceea ce poate duce la creșterea prețurilor și la scăderea calității produselor. Consumatorii vor resimți direct impactul, în timp ce mediul de afaceri se confruntă cu provocări suplimentare legate de fiscalitate și reglementări.