Un bărbat în vârstă de 26 de ani a incendiat zeci de hectare dintr-o zonă montană din cauza unui păianjen (FOTO)

într-o zonă montană din SUA, a fost declanșat de un bărbat care a mărturisit că a încercat să dea foc unui păianjen, au transmis oficialii.

Focul a devastat peste 24 de hectare, luni, în Springville, Utah. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost acuzat de incendiere și posesie de droguri.

„De ce încerca să facă asta – nu știu. Nu are niciun sens pentru noi. Însă asta este ceea ce ne-a spus și nu avem niciun motiv să credem că este o invenție”, a declarat un oficial al poliției pentru .

au fost anunțați în după-amiaza zilei de luni. Când au ajuns la locul faptei, aceștia au observat o mașină și un bărbat plimbându-se alături de câinele său pe un drum de acces de pe munte.

60 acres, 10% contained, human caused. Firefighters expect the containment to drastically increase by end of shift. 2 crews, 1 engine and 1 squad will be on scene. A suspect was arrested and booked for this incident.

— Utah Fire Info (@UtahWildfire)