Acasa » Externe » Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”

B1.ro
10 nov. 2025, 13:31
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cine a sesizat dispariția bărbatului de 85 de ani
  2. Ce a spus bătrânul când a fost întrebat cum a ajuns în Croația în loc de medic

Un bărbat în vârstă de 85 de ani și-a îngrijorat rudele atunci când, în loc să se ducă la medic, a călătorit singur până în Croația. Bătrânul, despre care nu se știa că are probleme cognitive, a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, dezorientat. 

Cine a sesizat dispariția bărbatului de 85 de ani

Povestea este pe cât de amuzantă, pe tot atât de îngrijorătoare. Totul a început cu o programare la medic pe care bărbatul de 85 de ani, din Deux-Sèvres, Franța, a vrut să o onoreze. Așa că s-a urcat la volanul mașinii sale și a plecat hotărât spre cabinet. Sau cel puțin așa a crezut el.

În realitate, el nu a ajuns în orașul Airvault, aflat la doar 25 de kilometri de casă. După ore lungi de condus și 1.500 de kilometri parcurși, octogenarul s-a trezit în Croația, potrivit La Depeche.

Din fericire, vecinii săi care nu l-au văzut toată ziua, ceea ce nu era deloc obișnuit pentru bărbat, au început să își pună semne de întrebare. Ei au fost primii care, îngrijorați fiind, au sesizat dispariția bătrânului. Au urmat membrii unei asociații din care bărbatul făcea parte și cărora li s-a părut nefiresc ca el să nu se prezinte le întâlnirea programată pentru marți seară.

Ce a spus bătrânul când a fost întrebat cum a ajuns în Croația în loc de medic

Pompierii au alertat poliția care a reușit să dea de urma telefonului vârsnicului. Acesta se afla în Croația, la un hotel din Brela, pe coasta Adriaticii. La telefon, octogenarul a spus că a condus vreme de 20 de ore. Mai îngrijorător este că a susținut că  „nu înțelege ce s-a întâmplat” și crede că „o problemă cu GPS-ul” a fost de vină pentru escapada lui în străinătate.

Rudele au călătorit în Croația pentru a-l recupera și, cel mai probabil, urmează să fie supus unor examene medicale la întoarcerea în Franța. Familia și apropiații nu știau că bătrânul are deficiențe cognitive.

