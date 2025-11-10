Studiile medicale îl contrazic pe Donald Trump care îndemna să renunțe la paracetamol, pe timpul sarcinii. Șeful de la Casa Albă susținea că are drept consecințe apariția autismului la copii.

Nu există dovezi, conform cunoştinţelor ştiinţifice actuale, prin care să se stabilească o legătură între administrarea paracetamolului în timpul sarcinii şi apariţia unor tulburări autiste la copil. Vechile studii medicale sunt confirmate de încă o cercetare vastă, dată publicității luni în revista medicală britanică British Medical Journal (BMJ). Noul studiu dezminte declaraţiile lui Donald Trump care afirma contrariul, după cum relatează AFP.

„Datele disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a demonstra o legătură între expunerea la paracetamol in utero şi autism şi tulburarea de deficit al atenţiei (ADHD) în timpul coplăriei”, concluzionează cercetarea.

Șeful de la Casa Albă a afirmat în mai multe rânduri, în ultimele săptămâni, că există o astfel de legătură. Mai mult, în luna septemhrie, le-a cerut în mod explicit femeilor însărcinate să nu ia paracetamol.

În acest context, a denunţat declarațiile lui Trump, subliniind că nu există informații care să confirme o astfel de legătură. Potrivit cercetătorilor, paracetamolul, care se vinde sub denumirea Tylenol în Statele Unite, este analgezicul preferat al femeilor însărcinate. Aceasta deoarece, spre deosebire de aspirină sau ibuprofen, nu prezintă dovedit la adresa fătului.

OMS a contrazis declarațiile lui Trump

Studiile medicale nu au relevat, până în prezent o legătură între administrarea de paracetamol și afecțiuni ale fătului. Organizaţia Mondială a Sănătăţii ( ) a insiatat, imediat după declaraţiile lui Donald Trump, asupra lipsei dovezilor unei asemenea legături. Noua cercetare consolidează acest consens.

Analiza nu are la bază cercetări noi, dar prezintă un tablou complet și precis al situaţiei actuale a cunoştinţelor. Practic, vorbim despre o „recapitulare generală”. Acest tip de lucrare compilează alte studiile medicale mai vechi. Acestea au încercat, de-a lungul vremii, să prezinte un bilanţ al cunoştinţelor.

Pe scurt, este vorba despre o sinteză a sintezelor.

Este drept că anumite studii au sugerat, într-adevăr, o posibilă legătură între paracetamol şi autism sau ADHD. Calitatea acestora este slabă sau extrem de slabă, susțin autorii cercetării BMJ. De cele mai multe ori studiile respective nu iau în considerare alţi factori, precum predispoziția genetică sau problemele de sănătate ale mamei.

Cercetarea care clarifică informațiile din studiile medicale

Mai mulţi experţi în au salutat cercetarea publicată de BMJ. Potrivit specialiștilor, aceasta are la bază o metodologie de mare calitate, care confirmă ceea ce experţii repetă în întreaga lume. Practic, confirmă concluziile din studiile medicale din trecut, apreciază un profesor de Obstetrică de la University College London, Dimitrios Sassiakos.

De menționat că Donald Trump şi secretarul său al Sănătăţii Robert Kennedy Jr fac declaraţii nefondate despre autism. Aceștia susțin că paracetamolul ar fi cauza acestor afecțiuni. De asemenea, cei doi le pun pe seama vaccinării.

De altfel, Robert Kennedy Jr este un cunoscut antivaccinist și conspiraționist.