Un chef din Franța a pierdut o în ediția din 2026, la opt ani după ce solicitase oficial să fie eliminat definitiv din clasament pentru a scăpa de presiune.

Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin după o relație tensionată cu ghidul

Este vorba despre Sébastien Bras, al cărui restaurant, Le Suquet, a fost retrogradat de la două stele la una singură, într-un an marcat de schimbări majore pentru gastronomia franceză

Povestea chefului cu inspectorii Michelin este una neobișnuită. În anul 2018, acesta a surprins lumea culinară când a cerut să i se retragă cele trei stele pe care le deținea. Acesta voia să gătească fără stresul evaluărilor constante. Deși dorința i-a fost respectată inițial, restaurantul său a reapărut în ediția din 2019 cu două stele. Directorul ghidului, Gwendal Poullennec, a explicat atunci că stelele nu aparțin bucătarilor, ci localului, iar inspectorii sunt liberi să evalueze orice restaurant.

Ce alte restaurante au pierdut stele Michelin

Nu doar Sébastien Bras a primit vești proaste în acest an. L’Ambroisie, cel mai vechi restaurant de trei stele din Paris, a pierdut și el una dintre distincții, fiind retrogradat la două stele. Această decizie vine după ce legendarul Bernard Pacaud i-a predat ștafeta bucătarului Shintaro Awa. Directorul Michelin a precizat că menținerea stelelor imediat după o schimbare de șef este mai degrabă o excepție. Pe lista celor sancționați se mai află Le Chabichou din Courchevel și Relais de la Poste din Magescq, ambele pierzând a doua stea după zeci de ani de excelență.

Cum se fac evaluările restaurantelor

În total, 17 restaurante franceze au fost retrogradate cu o stea în 2026. De exemplu, Jean Coussau, care a deținut două stele timp de 55 de ani la Relais de la Poste, a mărturisit că vestea este greu de digerat pentru cei 45 de angajați ai săi. Totuși, conducerea Michelin vede și o parte pozitivă, considerând că industria este rezistentă în ciuda dificultăților economice. Clasamentul complet va fi anunțat oficial pe 16 martie, la Monaco, unde se va vedea exact cine a respectat cele cinci criterii stricte: calitatea ingredientelor, tehnica, gustul, personalitatea bucătarului și constanța, scrie .