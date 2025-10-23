@factstation3 Reverse Zoo in China #shorts #animals #wildlife ♬ original sound – factstation3
Un concept inedit prinde viață în China, acolo unde granițele dintre om și animal se inversează complet. Vizitatorii au acum ocazia să schimbe rolurile și să observe animalele sălbatice libere, în mediul lor natural. De-a lungul timpului, au existat numeroase controverse privind capturarea animalelor doar pentru amuzamentul publicului.
Apărătorii drepturilor animalelor au susținut că toate ființele merită viață, libertate și respect, la fel ca oamenii. Grădinile zoologice tradiționale oferă adesea o imagine tristă, cu animale captive, lipsite de libertate și ținute departe de natură.
Lehe Ledu Wildlife Zoo propune un concept inedit, unde vizitatorii stau în cuști portabile, iar animalele se plimbă libere. Astfel, oamenii pot trăi o experiență sigură, dar plină de emoție, înțelegând mai profund valoarea libertății fiecărei ființe.
În cadrul acestei experiențe unice, oamenii pot observa animalele de aproape, fără ca libertatea acestora să fie afectată. Îngrijitorii agață bucăți de carne pe cuștile în mișcare, iar animalele vin curioase să se apropie și să se hrănească. Siguranța vizitatorilor este prioritară, toate cuștile fiind construite solid și supravegheate atent de personalul parcului.
Participanții trebuie să respecte reguli clare și să nu scoată mâinile din cușcă pentru a evita incidentele nedorite. Mulți consideră această experiență o alternativă etică, captivantă și educativă la vizitele tradiționale din grădinile zoologice. Încă de la deschiderea din 2015, conceptul a avut un succes imens, biletele fiind vândute integral cu luni înainte.