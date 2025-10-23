B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)

Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 17:39
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - ridwanfacts_official
Cuprins
  1. Un concept inedit: cine privește pe cine în libertate
  2. Cum trăiesc vizitatorii această experiență
Un concept inedit a uimit iubitorii de animale din întreaga lume, transformând complet ideea tradițională de grădină zoologică. În această „grădină zoologică inversă”, oamenii sunt cei care stau în cuști, iar animalele se plimbă libere în habitatul lor natural.
Experiența este ideală pentru cei care consideră vizitarea grădinilor zoologice și a circului o formă de cruzime, nu distracție. Noua abordare oferă o perspectivă emoționantă asupra libertății, compasiunii și respectului datorat tuturor ființelor vii de pe pământ.
@factstation3 Reverse Zoo in China #shorts #animals #wildlife ♬ original sound – factstation3

Un concept inedit: cine privește pe cine în libertate

Un concept inedit prinde viață în China, acolo unde granițele dintre om și animal se inversează complet. Vizitatorii au acum ocazia să schimbe rolurile și să observe animalele sălbatice libere, în mediul lor natural. De-a lungul timpului, au existat numeroase controverse privind capturarea animalelor doar pentru amuzamentul publicului.

Apărătorii drepturilor animalelor au susținut că toate ființele merită viață, libertate și respect, la fel ca oamenii. Grădinile zoologice tradiționale oferă adesea o imagine tristă, cu animale captive, lipsite de libertate și ținute departe de natură.

Lehe Ledu Wildlife Zoo propune un concept inedit, unde vizitatorii stau în cuști portabile, iar animalele se plimbă libere. Astfel, oamenii pot trăi o experiență sigură, dar plină de emoție, înțelegând mai profund valoarea libertății fiecărei ființe.

@ridwanfacts_official Reverse zoo system in China #zoo #animals #wildlifeadventure #shorts #ytshorts ♬ original sound – Ridwan Facts

Cum trăiesc vizitatorii această experiență

În cadrul acestei experiențe unice, oamenii pot observa animalele de aproape, fără ca libertatea acestora să fie afectată. Îngrijitorii agață bucăți de carne pe cuștile în mișcare, iar animalele vin curioase să se apropie și să se hrănească. Siguranța vizitatorilor este prioritară, toate cuștile fiind construite solid și supravegheate atent de personalul parcului.

Participanții trebuie să respecte reguli clare și să nu scoată mâinile din cușcă pentru a evita incidentele nedorite. Mulți consideră această experiență o alternativă etică, captivantă și educativă la vizitele tradiționale din grădinile zoologice. Încă de la deschiderea din 2015, conceptul a avut un succes imens, biletele fiind vândute integral cu luni înainte.

Tags:
Citește și...
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Externe
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Externe
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Externe
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Externe
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Externe
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
Externe
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Externe
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Externe
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
Externe
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
Ultima oră
17:41 - Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii
17:37 - Risc de explozie la Mioveni. Cetățenii au sesizat un miros puternic de gaz. 600 de elevi au fost evacuați dintr-un liceu
17:32 - Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
17:10 - Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
17:03 - Prima reacție a trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: „Credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate”
16:54 - Excursiile de lux aduc probleme penale în familia lui Grindeanu. Nici șeful PSD nu a fost departe
16:50 - Ministerul Educației modifică regulile de organizare a competiţiilor şcolare. Principalele schimbări
16:38 - Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)
16:28 - Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
16:07 - Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului