Un crater uriaș a înghițit un camion și un autocar, în Mexic: Imagini cu groapa lungă de 40 de metri (VIDEO)

Un crater masiv s-a deschis în mijlocul unui drum din estul Guadalajara, Mexic, înghițind două vehicule, un camion de marfă și un camion de personal.

Între timp, până în prezent nu au fost raportați răniți sau decese.

Incidentul a avut loc sâmbătă în statul Jalisco și a determinat un răspuns imediat din partea serviciilor de urgență. Dolina, care s-a format brusc, a provocat o perturbare majoră a traficului, apărând chiar în mijlocul unei autostrăzi aglomerate.

Imaginările aeriene distribuite de agenția de știri AFP arată amploarea prăbușirii. Dolina măsoară aproximativ 40 de metri lungime și 10 metri lățime.

