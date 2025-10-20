B1 Inregistrari!
Un cuplu a transformat un autobuz din anii '60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect

Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect

20 oct. 2025, 23:30
Un cuplu a transformat un autobuz din anii '60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
Sursă foto simbol: Pixabay/ @TeeFarm
Cuprins
  1. Cât cere cuplul din Australia pentru autobuz
  2. Cât i-a costat pe Kim și Ted cumpărarea și renovarea autobuzului

Un cuplu din Australia a petrecut luni de zile pentru a transforma un autobuz supraetajat vintage într-o casă de lux, pe roți. Însă, după doi ani de aventură pe șosele, au decis să scoată la vânzare vehiculul.

Cât cere cuplul din Australia pentru autobuz

Kim și Ted s-au îndrăgostit de vehiculul vintage în momentul în care l-au văzut. Au petrecut luni întregi transformându-l într-o casă de lux pe roți, complet utilată, iar acum a venit momentul să i găsească un alt proprietar.

Cuplul cere 129.000 de dolari australieni (aproximativ 71.400 de euro) pentru autobuzul Leyland Atlantean din 1966. Kim și Ted susțin că este singurul autobuz funcțional de acest fel din lume.

„Îl vindem pentru că vrem să facem un alt proiect. Ne-am îndrăgostit de autobuz și am vrut să călătorim și să locuim în el. Este un sentiment minunat să poți călători în destinații frumoase și să-ți iei casa cu tine”, a spus Kim, în vârstă de 60 de ani, potrivit Daily Mail.

Cât i-a costat pe Kim și Ted cumpărarea și renovarea autobuzului

Cuplul a cheltuit în jur de 100.000 de dolari australieni (55.750 de lire sterline) pentru cumpărarea și renovarea autobuzului etajat. Transformarea lui într-o casă pe roți a durat doar trei luni.

Lucrările au inclus decaparea manuală a vopselei și revopsirea, achiziționarea și înlocuirea tuturor garniturilor de cauciuc pentru geamuri, precum și decaparea interiorului. De asemenea, cuplu s-a ocupat și de confecționarea și montarea rezervoarelor de apă din oțel inoxidabil, finalizarea lucrărilor electrice și sanitare, montarea unui mobilierului vintaje, construirea unui spațiu pentru duș și toaletă.

Deși are aproape șase decenii, autobuzul încă „merge și se conduce frumos”, conform anunțului de vânzare.

„A fost foarte distractiv să locuim în luxosul nostru autobuz etajat – am fost surprinși cât de repede ne-am adaptat”, a declarat Kim.

Interiorul complet echipat și mobilat permite viitorilor proprietari să se mute imediat.

