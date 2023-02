Un curier a intrat pe trotuar cu un camion și a rănit mai multe persoane, în New York

Șoferul unui camion și a lovit minim patru persoane, care se aflau pe trotuar, în Brooklyn, New York.

Același camion ar fi lovit mai mulți pietoni în trei locații diferite din Bay Ridge, lângă 5th Avenue și Bay Ridge Parkway.

Autoritățile au specificat că una dintre victime a fost un bărbat de 30 de ani, . Din fericire, alți trei bărbați loviți de vehicul au scăpat cu răni ușoare.

Poliția l-a capturat pe Columbia Street din Red Hook, când încerca să fugă. El a fost dus la secție pentru a fi audiat, potrivit .

Justin Brannan, consilierul municipal din New York, a declarat pe Twitter că motivele șoferului sunt încă necunoscute.

A man driving a U-Haul went on a rampage in Bay Ridge. He was just apprehended in Sunset Park. Several people were hit and badly injured. We have no idea of motives at this time but this wasn’t an accident. Thank you to . I will share more info when I can.

— Justin Brannan (@JustinBrannan)