Un elicopter Mi-8 cu 16 persoane la bord s-a prăbușit, în satul Tungur / Cel puțin șase pasageri au decedat

Un elicopter Mi-8 cu 16 persoane la bord s-a prăbușit joi, 27 iulie, în satul Tungur, Rusia, după ce la aterizare a atins mai multe cabluri electrice. Elicopterul s-a prăbușit brusc, fiind distrus în totalitate, potrivit agenției ruse de presă .

Ministrul rus al situațiilor de urgență a declarat că: „La bord se aflau 16 persoane. Dintre acestea, 6 au murit, 9 au fost rănite, iar una nu are nevoie de îngrijiri medicale”.

Secretarul de presă al șefului regiunii Altai a menționat că dintre persoanele rănite, patru sunt în stare gravă, printre acestea numărându-se și unul dintre piloți.

„Un pilot a fost dus la spital în stare gravă, iar alți doi piloți sunt încă aici, vor merge la spitalul republican cu un avion special”, a transmis Mihail Maksimov.

Potrivit agenției ruse , cele nouă persoane rănite au fost diagnosticate cu fracturi și arsuri de până la 90% din suprafața corpului.

Toate victimele implicate în accident vor fi transportate cu elicopterul la Barnaul, un elicopter Mi-8 al centrului regional de salvare al Agenției Federale de Transport Aerian a decolat din Gorno-Altaisk pentru a oferi asistență, potrivit serviciilor de urgență.

📸Moment of the crash of Russian Mi-8 helicopter. 8 people on board died.

Ministerul rus pentru situații de urgență a comunicat că: „Elicopterul Mi-8 al companiei aeriene Altai Avia, care lucra în zona dezastrului, a evacuat două victime de la fața locului într-o unitate medicală din satul Ust Koksa”.

Incendiul provocat de prăbușirea elicopterului a fost localizat pe o suprafață totală de 150 de metri pătrați, fiind ulterior lichidat.

Din fericire, incidentul nu s-a încheiat cu nicio victimă la sol, însă linia electrică a fost avariată, conform datelor preliminare.

A helicopter crash in Russia’s Siberia region resulted in four fatalities and 10 injuries on July 27. The Mi-8 helicopter caught fire and collided with a power line during landing in Altai Republic….

— Eurovision Social Newswire (@NewswireSocial)