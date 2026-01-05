B1 Inregistrari!
Un incendiu provocat a lăsat în beznă zeci de mii de locuinţe din Berlin. Cine sunt atacatorii. Ei și-au cerut scuze față de săracii afectații (VIDEO)

Un incendiu provocat a lăsat în beznă zeci de mii de locuinţe din Berlin. Cine sunt atacatorii. Ei și-au cerut scuze față de săracii afectații (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 ian. 2026, 08:54
Un atac a lăsat fără curent zeci de mii de locuințe din Berlin. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce efecte a avut atacul militanților de extremă stânga
  2. Cum și-a justificat grupul extremist atacul
  3. Cum a reacționat primarul din Berlin

Un incendiu provocat intenționat a lăsat fără curent și căldură zeci de mii de locuinţe din Berlin. Atacul a fost revendicat de militanții de extremă stânga din Vulkangruppe. Ei și-au explicat gestul și și-au cerut scuze față de persoanele sărace lăsate în frig și întuneric.

Ce efecte a avut atacul militanților de extremă stânga

Un incendiu produs în apropierea centralei termice şi electrice Lichterfelde a avariat mai multe cabluri de înaltă tensiune și a lăsat fără curent și căldură până la 35.000 de locuinţe şi 1.900 de firme, potrivit companiei de energie electrică Stromnetz Berlin. Se estimează că problema va fi remediată până pe 8 ianuarie.

Au fost afectate familii înstărite, dar și familii sărace, azile de bătrâni, spitale, mijloacele de transport în comun și rețelele de telefonie mobilă.

Poliția a fost nevoită să folosească difuzoare pe autospeciale pentru a informa populația.

Cum și-a justificat grupul extremist atacul

Atacul a fost revendicat de militanţii de extremă stânga din Vulkangruppe, care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială.

Într-o broşură consultată de The Guardian, ei au scris că au urmărit „întreruperea alimentării cu energie electrică a clasei conducătoare”.

Grupul a condamnat „lăcomia pentru energie” și a catalogat atacul său drept o „acţiune în interes public” şi un „act de autoapărare şi solidaritate internaţională cu cei care protejează pământul şi viaţa”.

De asemenea, ei au acuzat că centrele de date utilizate pentru inteligența artificială agravează problema consumului de energie: „Într-o zi, vom sta în faţa ecranelor luminoase sau a maşinilor moarte și noi înşine vom muri de sete şi de foame”.

Vulkangruppe a cerut scuze persoanelor sărace care au fost afectate, dar a precizat că n-are nicio remușcare față de „proprietarii de vile” rămași pe întuneric.

Cum a reacționat primarul din Berlin

„E inacceptabil ca extremiştii de stânga să atace iar reţeaua noastră electrică, punând astfel în pericol vieţi omeneşti”, a declarat revoltat Kai Wegner, primarul Berlinului, în timp ce vizita un adăpost de urgenţă pentru persoanele care nu au căldură şi apă caldă.

