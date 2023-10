Un individ înarmat cu un cuțit a provocat panică la Torino. Bărbatul striga Allahu Akbar. Polițiștii italieni au intervenit de urgență (VIDEO)

Un individ în vârstă de 41 de ani, de origine tunisiană, a fost arestat după ce a provocat panică în rândul oamenilor, strigând fraze de neînțeles în arabă, printre care Allahu Akbar, lângă Sinagoga din Torino, în cartierul San Salvario, informează site-ul .

Bărbatul era înarmat cu un cuțit și intenționa să ucidă oameni. Polițiștii au reușit, după ce l-au dezarmat, să îl blocheze cu un pistol cu electroșocuri.

Unii trecători panicați s-au refugiat în magazine. Bărbatul a fost dus la spital, iar ulterior la sediul poliției.

Islamic Jihad in Europe. Non-EU Muslim armed with a knife shouts „Allah Akbar” near the Turin Synagogue and is neutralized by Italian police. In Europe we have a huge problem.

— RadioGenoa (@RadioGenoa)