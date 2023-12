Un judecător ucrainean a fost arestat vineri, 26 mai, după ce s-a urcat în stare de ebrietate la volan și a omorât un militar de 23 de ani, în Kiev.

Around midnight, the chairman of the Makarovsky District Court of Kyiv, Oleksiy Tandyr, shot down a 23-year-old serviceman of the National Guard of Ukraine to death.

The judge was under the influence of alcohol. Police arrest the driver of the accident

— 2two k (@AbacusIavo)