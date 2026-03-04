Un lider iranian suspectat că ar fi avut legătură cu un plan de asasinare a lui Donald Trump a fost ucis într-o operațiune a armatei americane, potrivit unui anunț făcut de secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth. Oficialul american a confirmat că ținta intervenției era conducătorul unei unități despre care Washingtonul susține că ar fi fost implicată în pregătirea atentatului, potrivit .

Deși eliminarea acestuia nu era obiectivul central al intervenției, oficialii americani spun că amenințarea nu putea fi ignorată. Operațiunea militară ar fi avut loc marți, potrivit informațiilor transmise de oficiali de la .

Ce spun oficialii americani despre tentativa de asasinat pregătită de acest lider iranian

În cadrul unei conferințe de presă, secretarul apărării a acuzat direct Iranul că ar fi încercat să organizeze un atentat împotriva liderului de la Casa Albă.

„Iranul a încercat să-l asasineze pe președintele Trump”, a precizat Hegseth.

Totuși, Pete Hegseth nu a oferit detalii despre identitatea persoanei eliminate în urma operațiunii.

Cum descrie Pentagonul operațiunea militară

Potrivit oficialului american, liderul unității implicate în presupusul plan ar fi fost urmărit și neutralizat de forțele americane.

„Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, dar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a menționat secretarul apărării Pete Hegseth într-o conferință de presă.

Cazul ar avea legătură cu un dosar deschis în 2024 de , care a pus sub acuzare un cetățean iranian suspectat că ar fi fost implicat într-un complot ordonat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pentru eliminarea lui Donald Trump.

Cum reacționează Iranul la acuzațiile Washingtonului

Autoritățile iraniene au respins aceste acuzații și au negat orice implicare într-un plan de asasinare a președintelui american.

Cu toate acestea, tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să se amplifice, mai ales pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Războiul din regiune a intrat deja în a cincea zi, iar forțele Statelor Unite ar fi lovit aproape 2.000 de ținte din Iran, în cadrul operațiunilor desfășurate împreună cu Israelul.