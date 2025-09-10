Un mecanic a devenit viral după ce a expus ceea ce consideră a fi o lipsă de onestitate în lumea reparațiilor auto. Sparks (@sparkscarare) a filmat un videoclip pe TikTok în timp ce lucra la mașina unei femei care primise anvelope noi la un alt service auto cu o zi înainte. Când s-a uitat dedesubt, a descoperit mai multe probleme grave pe care service-ul anterior se presupune că nu le-a dezvăluit clientului.

Ce a postat un mecanic auto care a devenit viral pe TikTok

În videoclip, el critică „magazinele de anvelope și magazinele de ” care se concentrează pe profituri rapide, mai degrabă decât pe siguranța șoferilor. El susține că în SU inspecțiile obligatorii și certificările mai stricte ar putea ajuta la prevenirea trecerii neobservate a vehiculelor nesigure.

„De ce nu există inspecții obligatorii ale vehiculelor?”, se arată în textul suprapus pe videoclipul său. În momentul scrierii acestui articol, videoclipul a acumulat peste 581.600 de vizualizări, potirvit

Ce s-a întâmplat cu mașina

Sparks prezintă mașina femeii, evidențiind problemele care o fac aproape imposibil de condus. El subliniază că „tija de direcție cade” și „articulațiile sferice sunt slăbite”, printre alte probleme, dintre care niciuna nu a fost dezvăluită de service-ul care i-a instalat anvelopele noi.

„Asta m-a frustrat foarte tare”, spune Sparks. „Dacă [clienților] nu le pasă, e în regulă. Dar măcar știu.” El subliniază că onestitatea le permite clienților să ia decizii informate cu privire la repararea sau înlocuirea produselor lor.

De asemenea, critică atelierul de anvelope pentru că nu recomandă o aliniere sau verificarea componentelor suspensiei și direcției, care sunt cruciale pentru o conducere în siguranță.

„Știu că majoritatea oamenilor cred că lucrul la mașini este destul de simplu”, spune el. „Nu este cazul, băieți. Sunt cu adevărat mândru de munca mea, iar siguranța este prioritatea noastră numărul 1 pe aici.”

El încheie cu un mesaj către alți mecanici: „Haideți, băieți. Faceți o treabă mai bună.” De asemenea, el reiterează necesitatea mai multor certificări, sugerând că unii lucrători nu știu mai bine.

Inspecțiile auto nu sunt obligatorii în SUA

Inspecțiile vehiculelor nu sunt obligatorii la nivel național în SUA. Verificarea siguranței sau a emisiilor mașinii depinde în întregime de statul în care este înmatriculată, iar regulile variază foarte mult. Doar 14 state încă impun inspecții de siguranță regulate, altele doar teste de emisii pentru a îndeplini standardele federale privind aerul curat, iar câteva aplică ambele. Multe state au renunțat complet la această cerință.

Chiar și în locurile care odinioară aveau reguli stricte, lucrurile se schimbă. Texas, de exemplu, a renunțat la inspecția anuală de siguranță pentru majoritatea vehiculelor în 2025, deși testele de emisii sunt încă obligatorii în anumite comitate. Alte state, cum ar fi Maryland, impun o inspecție de siguranță atunci când o mașină este vândută sau când titlul de proprietate își schimbă proprietarul.

Concluzia este că nu există un standard unic în SUA, motiv pentru care unii mecanici, precum Sparks, solicită o supraveghere mai strictă. Fără inspecții regulate, este mai ușor ca problemele periculoase să treacă neobservate – cel puțin până când cineva ca el se târăște sub mașină și le arată.