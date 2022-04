Un medic din Norvegia a povestit cum îi ajută pe oamenii care se ascund în metroul din Harkov: „Am văzut disperare”

Medicul de urgență Morten Rostrup din Norvegia lucrează cu în Harkov și împreună cu echipa oferă consultații medicale la stațiile de metrou unde oamenii se ascund de război.

„Am văzut teamă constantă pe care o simt mulți oameni”

Specialistul norvegian a vorbit despre ceea ce a văzut și despre poveștile oamenilor pe care i-a întâlnit.

O echipă medicală se deplasează de la o stație de metrou la alta și oferă asistență. Seara, fac zeci de consultații medicale, iar apoi se culcă în același metrou.

Rostrup a spus că la fiecare stație funcționează comunități mici. Oamenii de acolo se cunosc și au relații bune. Grupurile de voluntari lucrează pentru a oferi tuturor alimente și apă. Un student la Medicină conduce chiar și un mic dispensar și o farmacie, l

„Am văzut disperarea, lipsa de speranță, confuzia, incapacitatea de a înțelege cum . Pierderea familiei și a prietenilor, pierderea casei lor, pierderea viitorului pe care și l-au imaginat.

Am văzut teamă constantă pe care o simt mulți oameni și cum unii oameni cad îngroziți atunci când aerul este plin de sunete de atacuri aeriene”, a spus medicul Rostrup, citat de

Harkov, atacat constant de armata rusă

Acesta a subliniat că situația de la Harkov este foarte dificilă. Orașul se află sub atacuri aeriene constante. Unele zone fiind complet distruse.

” În ultimele săptămâni, am avut multe întâlniri emoționante cu diferiți oameni. O fetiță de șapte ani care și îi era frică să adoarmă. Oamenii simt dureri fizice care nu pot fi explicate. Oamenii simt că nu pot respira.

O femeie cu hipertensiune arterială care risca să aibă un accident vascular cerebral”, a împărtășit experiența sa un membru al echipei MSF.

Rostrup a recunoscut că deseori examina cu atenție oamenii pentru a-i calma.

„Nu știu cât de mult am ascultat plămânii, cât de mult am examinat gâtul sau inima. Mai des am examinat cu atenție oamenii, nu pentru că aveam suspiciunea de vreo boală, ci pentru că știam că o examinare amănunțită calmează pacienții”, a spus medicul.