Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)

Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)

Iulia Petcu
03 dec. 2025, 20:34
Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
FOTO Oleg Cernei/ Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns drona în localitate fără ca cineva să o raporteze
  2. Ce tip de dronă au identificat polițiștii
  3. Cum au reacționat instituțiile statului și ce riscuri au evaluat
  4. Ce tensiuni regionale amplifică îngrijorările privind dronele

O dronă descoperită pe un câmp de lângă comuna Pepeni, Republica Moldova, a alertat autoritățile după ce un localnic a transportat aparatul în centrul satului fără să știe ce reprezintă. Incidentul a stârnit îngrijorare în comunitate, mai ales în contextul creșterii numărului de survoluri suspecte în nordul Republicii Moldova în ultimele săptămâni.

Cum a ajuns drona în localitate fără ca cineva să o raporteze

Potrivit autorităților locale, un bărbat din Pepeni a găsit drona la hotarul dintre Pepeni și comuna Copăceni, într-o zonă agricolă. Primarul Oleg Cernei a explicat că „un cetățean din comuna Pepeni, din necunoștință, a găsit această dronă la hotarul între comuna Pepeni și comuna Copăceni, pe un câmp”.

Edilul a precizat că localnicul a ridicat aparatul în remorca unui motocultor și l-a transportat în sat, fără să realizeze că ar fi trebuit să anunțe imediat autoritățile. „A urcat-o în remorca unui motocultor și a venit cu dânsa în localitate. Cetățenii s-au sesizat, m-au contactat, eu am identificat persoana și am sesizat toate instituțiile abilitate”, a declarat acesta potrivit hotnews.ro.

Ce tip de dronă au identificat polițiștii

Oamenii legii au confirmat că obiectul a fost găsit sâmbătă pe un deal din apropierea localității, iar înainte de a fi adus în sat fusese dezasamblat de doi bărbați, care i-au scos motorul și alte componente.

Poliția a stabilit că este vorba despre o dronă „de tip Gerbera”, un model folosit pentru inducerea în eroare, capabil să fie utilizat „atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene”.

Autoritățile au mai transmis că piesele lipsă au fost găsite la domiciliul unuia dintre bărbați și că aparatul nu conținea explozibil.

Cum au reacționat instituțiile statului și ce riscuri au evaluat

După sesizarea primarului, polițiștii au intervenit în localitate pentru a documenta cazul și pentru a evalua eventualele pericole. „La fața locului au intervenit angajații Poliției pentru verificări și evaluarea situației. Polițiștii au stabilit că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare”, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Specialiștii Secției Tehnico-Explozive urmează să analizeze drona în condiții controlate. Ei au avertizat cetățenii să nu atingă obiecte similare și să sune imediat la 112 în cazul unor descoperiri de acest tip.

Ce tensiuni regionale amplifică îngrijorările privind dronele

Incidentul vine după mai multe episoade recente care au implicat aparate de zbor neidentificate în regiune. În ultimele două săptămâni, două drone au survolat nordul Republicii Moldova, iar alte două au căzut sau au fost detectate în diverse localități, inclusiv în Florești și în sudul țării.

Pe 19 noiembrie, o dronă a traversat spațiul aerian al României după ce a trecut prin Ucraina și Moldova, determinând autoritățile moldovene să convoace ambasadorul Federației Ruse. În același context tensionat, Uniunea Europeană a anunțat un sprijin de 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a Republicii Moldova, precizând că „Cerul Moldovei nu trebuie să devină victima războiului Rusiei”.

